Elden Ring Yapımcıları 26 Oyun Üstünde Çalışıyor: Bloodborne Remastered Gelse Tadından Yenmez

Kadokawa Corporation, popüler oyun stüdyosu FromSoftware’in sahibi olarak, şu anda aktif geliştirme aşamasında olan tam 26 oyun projeleri olduğunu doğruladı. Bu projelerin 20 tanesi konsol oyunlarına yönelik.

FromSoftware'dan Beklenti Bloodborne Remaster

FromSoftware’in bağlı bulunduğu Kadokawa, yalnızca Dark Souls veya Elden Ring gibi büyük yapımları değil, Spike Chunsoft gibi ünlü oyun geliştiricilerini ve Ascii Media Works gibi görsel roman yayıncılarını da bünyesinde barındırıyor. Ancak çoğu hayran, özellikle son yıllarda Sekiro gibi çarpıcı oyunlara imza atan FromSoftware’den yeni projeler bekliyor. Dark Souls ve Elden Ring gibi sevilen oyunların hayranları ise özellikle Bloodborne oyunu için remaster projesi olup olmadığını merak ediyor.

Oyunlar Hakkında Bilgi Verilmedi

Armored Core 6 ve büyük yankı uyandıran Elden Ring genişleme paketi Shadow of the Erdtree ile FromSoftware, yeni içerikleri hızla piyasaya sürme yeteneğini kanıtladı. Ancak bu yeni projelerin ne olduğuna dair herhangi bir açıklama gelmiş değil. Oyuncular ısrarla Bloodborne projesi talep ederken ne yazık ki bu oyuna dair de herhangi bir bilgi yok.

Bloodborne, 2014’te PS4 için piyasaya sürülmüş ve o zamandan beri hiç güncelleme almadığı gibi başka platformlara da taşınmamıştı.