Furiosa: A Mad Max Saga'nın İlk Fragmanı Yayınlandı: Ne Zaman Vizyona Girecek?

Mad Max serisinde 5. film olma niteliği taşıyacak olan Furiosa: A Mad Max Saga'nın ilk fragmanı yayınlandı. İşte detaylar!

Furiosa: A Mad Max Saga'nın İlk Fragmanı Yayınlandı: Ne Zaman Vizyona Girecek?
Barış Bulut
Barış Bulut -

En iyi aksiyon filmlerinden biri olan Mad Max: Fury Road'da karşılaştığımız Imperator Furiosa karakteri, karakterin hikâyesini daha derinden ele alacak ayrı bir filme taşınıyor.

Bugün ise Furiosa: A Mad Max Saga adı verilen filmin vizyon tarihi ve ilk fragmanı ortaya çıktı.

Kıyamet sonrası dünyada geçen Furiosa: A Mad Max Saga'da Furiosa'nın hayatta kalabilmek için yaşadıklarını seyredeceğiz ve film Mad Max serisindeki 5. film olma niteliği taşıyacak.

Furiosa: A Mad Max Saga Fragmanı

Furiosa: A Mad Max Saga Konusu

Genç Furiosa, dünya çökerken Many Mothers'ın Yeşil Diyar'ından kaçırılır ve Savaş Lordu Dementus liderliğindeki büyük bir Motorcu Sürüsü'nün eline düşer. Çorak Topraklar'da ilerlerken, Ölümsüz Joe'nun başkanlık ettiği Kale'ye rastlarlar. İki Tiran egemenlik için savaşırken, Furiosa eve dönüş yolunu bulmak adına gerekli araçları bir araya getirir ve birçok sınavdan sağ çıkmak zorunda kalır.

Furiosa: A Mad Max Saga Oyuncuları

  • Anya Taylor-Joy
  • Chris Hemswroth
  • Alyla Browne
  • Tom Burke
  • Nathan Jones
  • Angus Sampson
  • Quaden Bayles

Furiosa: A Mad Max Saga Vizyon Tarihi

Warner Bros.'un prodüksiyonunu üstlendiği yeni film Furiosa: A Mad Max Saga, 24 Mayıs 2024 tarihinde vizyonda olacak.

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