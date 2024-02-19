Futbolda Passolig Dönemi Sona Erdi: Yeni Sistem Nasıl Olacak?

Futbolda uygulanan elektronik bilet (e-bilet) sistemi olan Passolig hakkında oldukça önemli bir karar alındı. Kulüpler Birliği Vakfı, Passolig hakkında bir açıklamada yaptı. Bununla beraber yeni sisteme dair detaylar belli oldu.

Futbolda Yeni Bilet Sistemi Nasıl Olacak?

Kulüpler Birliği Vakfı, resmî sosyal medya hesabı üzerinden elektronik bilet sistemine dair önemli bilgiler paylaştı. Alınan karara göre 2014 yılında başlatılan Passolig sisteminin yerini, kulüplerin insiyatifine göre farklı şirketler devralacak.

Elektronik kart ile elektronik kart kapsamında satışı gerçekleştirilecek biletlerin basım, satış ve dağıtımına ilişkin yerel uygulamalar kulüpler tarafından gerçekleştirilecek. Kulüpler, e-bilet satışı konusunda istedikleri şirketler ile görüşmeler yapabilecek.

Kulüpler Birliği Vakfı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 5.11 Maddesinin (b) bendi uyarınca elektronik kart ile elektronik kart kapsamında satışı gerçekleştirilecek biletlerin basım, satış ve dağıtımına ilişkin yerel uygulamalar kulüpler tarafından gerçekleştirilir." "Kulüplerimiz, önümüzdeki dönemde elektronik bilet satış organizasyonunu anlaşacakları firmalar ile gerçekleştirmek kanaatindedir. Bu doğrultuda bilet satış organizasyonu ve teknik altyapı kabiliyetini haiz firmalar ile görüşme kararı alınmıştır." "Kulüplerimizin bilet satış organizasyonuna talip olacak firmaların Kulüpler Birliği Vakfı'na başvurularını [email protected] adresine iletmeleri rica olunur."

Alınan yeni karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.