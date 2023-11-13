Türkçe Spikerli Futbol Oyunu: UFL Ne Zaman Gelecek?

Futbol oyunu sevenlere müjde: FIFA’ya rakip olarak gösterilen UFL 2023 çok yakında çıkıyor. Çeşitli platformlarda oynayabileceğiniz oyunda dinamik animasyonlar, gerçekçi oyun stilleri ve fair-to-play özellikleri sizleri bekliyor.

Özellikle Türk oyuncuları heyecanlandıran bir detay ise oyunda Türkçe spikerlerin olması. Peki, oyun severlerin merakla beklediği UFL’nin kesin çıkış tarihi ne zaman? İşte, detaylar!

UFL 2023 Nedir? Özellikleri Neler?

Unreal Engine’de geliştirilmiş bir futbol oyunu olan UFL, EA Sports FC ve eFootball’un rakibi olarak geliyor. Tamamen ücretsiz oynanabilen oyunda online maçların yanı sıra çevrimdışı oyun oynama seçeneği de yer alacak.

ve eFootball’un rakibi olarak geliyor. Tamamen ücretsiz oynanabilen oyunda online maçların yanı sıra çevrimdışı oyun oynama seçeneği de yer alacak. Açılımı ‘United Football League’ olan UFL, dünyaca ünlü futbolcular ile marka elçisi olarak anlaşmış. Bu futbolcular arasında Cristiano Ronaldo, Firmino, Lukaku, Kevin De Bruyne, Zinchenko bulunuyor.

PlayStation 5 , PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S ve PC Windows’ta oynanabilecek.

, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S ve PC Windows’ta oynanabilecek. Twitter’dan oyunun geliştiricilerine Türkçe spiker olup olmayacağı sorulmuştu. Bu soruya olumlu yanıt geldi. Bu doğrultuda oyunla ilgili önemli özelliklerden birinin de Türkçe spiker desteği olduğunu söyleyebiliriz.

UFL’nin Türkiye pazarında aktif rol almasında Locpick firması ile iş birliği yapıyor olması önemli bir rol oynuyor. Bu firma hem seslendirme hem de yerelleştirme desteği sağlıyor.

Oyunun Vodafone Park ile yani Beşiktaş’ın kendi stadı ile anlaşma imzaladığı paylaşılan bilgiler arasında. Resmi Twitter hesabından atılan ‘Hoş Geldiniz, Kara Kartallar’ tweeti bu bilgiyi doğruluyor. Beşiktaş Esports hesabının bu tweete verdiği yanıtta ise oyunun beceri odaklı, gerçekçi ve üstün bir futbol deneyimi sunmasına vurgu yapılıyor.

5.000’i aşkın lisanslı oyuncu ile kendi kulübünüzü kurabileceğiniz oyunda global bir deneyim yaşanacak. Farklı coğrafyalardaki kişilerle online olarak maç yapabileceksiniz.

Oyunun fragmanını izlediğimizde grafiklerin oldukça başarılı olduğunu görüyoruz. Bu da oldukça gerçekçi ve yenilikçi bir deneyim yaşayacağımızı gözler önüne seriyor.

Şu an için sadece açık beta formatında deneyimlenebiliyor.

Oyuncu becerilerine odaklanılan UFL’de pas ve vuruşlarda hesaplamalara ve farklı oyun tekniklerine büyük bir önem veriliyor.

UFL 2023 Ne Zaman Çıkacak?

PSV, Beşiktaş, Rangers, Celtiv, Bayer Leverkusen gibi takımlarla lisans anlaşması yapılan oyun yaklaşık 5 yıl gibi bir süredir Strikerz Inc. tarafından geliştiriliyor.

Ağustos 2021’de yapılan duyurulara göre bu oyunun 2022’de çıkması planlanıyordu. Daha sonra bu tarih ertelendi. Şimdi ise henüz resmi bir açıklama olmasa da oyunun 2023 yılının sonunda çıkmasının planlandığı konuşuluyor.