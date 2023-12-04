Game Pass Rakip Platformlara Gelecek mi? Phil Spencer Açıkladı!

Xbox patronu Phil Spencer, Game Pass'in PlayStation ya da Nintendo Switch gibi rakip platformlara gelmeyeceğini açıkladı.

Windows Central'a konuşan Spencer, abonelik hizmetini rakiplerine getirmenin "planlarında olmadığını" söyledi.

GameSpot'un haberine göre bu açıklama, Xbox CFO'su Tim Stuart'ın kısa bir süre önce yaptığı ve şirketin misyonunun PlayStation ve Nintendo da dâhil olmak üzere "abonelik hizmetlerini oyun oynanabilen her ekrana" getirmek olduğunu söylediği yoruma yanıt niteliğindeydi.

Game Pass, Xbox ve PC'ye Özel Olmaya Devam Edecek

Spencer bunun yerine Xbox'ın donanım ve abonelik hizmetlerini yenilemeye devam etmeye odaklandığını vurguladı.

"Game Pass, son beş yılda inşa ettiğimiz ve büyümeye devam ettirdiğimiz şeylerden biri. Öyle ki Xbox konsol kimliğinin de önemli bir parçası. Ve bence böyle olmaya da devam edecek."

Esasında Spencer daha önce Stuart gibi Game Pass'i PlayStation ve Nintendo konsolları da dâhil olmak üzere "her cihaza" getirme hedefinden söz etmişti.

Peki siz Game Pass hizmetinin tüm platformlar için kullanılabilir olmasını ister miydiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.