Xbox Game Pass Oyunları - Aralık 2022

Uygun fiyatıyla oyunculara yüzlerce farklı oyunu oynama imkanı sunan Xbox Game Pass, her geçen gün abone sayısını artırıyor. Her ay listeye yeni eklenen ve çıkarılan oyunlar sayesinde dinamik bir kütüphaneye sahip olan abonelik hizmetinin aralık ayı oyunları belli oldu.

Bu ay Xbox Game Pass abonelerini birbirinden kaliteli yeni oyunlar bekliyor. Microsoft, Xbox Game pass aralık oyunları listesini yayınladı. Sizin için bu ay kütüphaneye eklenen ve ayrılan oyunları derledik.

Xbox Game Pass Aralık Ayı Oyunları

Eastward (1 Aralık)

The Walking Dead: The Final Season (1 Aralık)

Totally Reliable Delivery Service (1 Aralık)

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (6 Aralık)

Hello Neighbor 2 (6 Aralık)

Conan Exiles: Chapter 2 (6 Aralık)

Chained Echoes (8 Aralık)

Metal: Hellsinger (8 Aralık)

HIGH ON LIFE (13 Aralık)

Potion Craft (13 Aralık)

Hot Wheels Unleashed - GOTY Edition (15 Aralık)

Xbox Game Pass Aralık 2022 Oyun Önerileri

Bu ay Xbox Game Pass ücretsiz oyunlar listesinde indie yapımlar öne çıkıyor. Öte yandan klasikleşen hikayelerin farklı bir bakış açısıyla anlatıldığı oyunlar da fazlasıyla ilgi çekici. Peki, aralık ayında Xbox Game Pass'te ne oynanır?

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Artık akıllarımıza kazınmış olan efsanevi uzay macerası Star Wars'un LEGO temalı yeniden uyarlaması olan yapım, Skywalker ailesinin hikayesine odaklanıyor. Oyun, hikaye anlatımı noktasında ikinci ve üçüncü üçleme filmlerini takip ediyor. Tabii ki özgün LEGO mizahıyla birlikte!

Totally Reliable Delivery Service

Xbox Game Pass aralık oyunları içerisinde yer alan Totally Reliable Delivery Service, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz fazlasıyla eğlenceli bir oyun. Adından da anlayabileceğiniz üzere bu oyundaki amacınız el birliğiyle müşterilerden gelen detaylı siparişleri hazırlayıp tam zamanında yetiştirmek.

Hot Wheels Unleashed - GOTY Edition

Game of the Year 2021 etkinliklerinde En iyi Spor/Yarış Ödülü'nü evine götüren Hot Wheels Unleashed, simülasyondan uzaklaşarak arcade yarış hissiyatını arayanlar için iyi bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden farklı Hot Wheels arabalarına binin ve uçmalı, kaçmalı maceraya hazır olun!

Xbox Game Pass Aralık Ayında Kaldırılan Oyunlar