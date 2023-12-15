İngiltere'de Gençlerin Sosyal Medya Kullanımı Kısıtlanabilir!

İngiltere'de gençlerin sosyal medya kullanımı için kısıtlama kararı alınabilir. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, 16 yaşının altındaki gençleri çevrim içi zararlardan korumak amacıyla sosyal medya erişimini sınırlamayı düşünüyor. Raporlar potansiyel bir yasağın olası olduğunu öne sürüyor.

Gençlerin Sosyal Medya Kullanımı Kısıtlanacak mı?

İngiltere'de gençlerin sosyal medya platformlardaki zararlı içeriklerden korunması amacıyla Çevrimiçi Güvenlik Yasası'nı yürürlüğe girmişti. Görünüşe göre hükümet daha fazla önlem almayı düşünüyor. Bloomberg'in haberine göre, çocukların sosyal medyada maruz kaldıkları riskleri araştırmak için yeni yılda bir istişare başlatılacak.

Bazı kaynaklar, 16 yaşının altındakilere yönelik sosyal medya yasaklarının düşünüldüğünü söylerken, bir hükümet sözcüsü, özellikle herhangi bir şeye baskı yapmak yerine ebeveynleri bilinçlendirmenin yollarına bakıldığını belirtti.

Hükümet sözcüsü, "Araştırmalarda bir boşluk olduğunu tespit ettik. Bu nedenle bu konuda daha ne gibi araştırmalar yapılması gerektiğine bakacağız ancak henüz bakanlar tarafından imzalanmış bir şey yok" dedi.

Başkbakan'ın resmî sözcü yardımcısı, spesifik öneriler hakkında yorum yapmadı fakat gazetecilere "Çocukların internette güvende tutulması konusuna geniş bir çerçeveden bakıyoruz" şeklinde konuştu.