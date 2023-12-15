İngiltere'de Gençlerin Sosyal Medya Kullanımı Kısıtlanabilir!
İngiltere'de 16 yaşının altındaki gençlerin sosyal medya kullanımı kısıtlanabilir. İşte ortaya çıkan raporlara ve açıklamalara dair ayrıntılar!
İngiltere'de gençlerin sosyal medya kullanımı için kısıtlama kararı alınabilir. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, 16 yaşının altındaki gençleri çevrim içi zararlardan korumak amacıyla sosyal medya erişimini sınırlamayı düşünüyor. Raporlar potansiyel bir yasağın olası olduğunu öne sürüyor.
Gençlerin Sosyal Medya Kullanımı Kısıtlanacak mı?
İngiltere'de gençlerin sosyal medya platformlardaki zararlı içeriklerden korunması amacıyla Çevrimiçi Güvenlik Yasası'nı yürürlüğe girmişti. Görünüşe göre hükümet daha fazla önlem almayı düşünüyor. Bloomberg'in haberine göre, çocukların sosyal medyada maruz kaldıkları riskleri araştırmak için yeni yılda bir istişare başlatılacak.
Bazı kaynaklar, 16 yaşının altındakilere yönelik sosyal medya yasaklarının düşünüldüğünü söylerken, bir hükümet sözcüsü, özellikle herhangi bir şeye baskı yapmak yerine ebeveynleri bilinçlendirmenin yollarına bakıldığını belirtti.
Hükümet sözcüsü, "Araştırmalarda bir boşluk olduğunu tespit ettik. Bu nedenle bu konuda daha ne gibi araştırmalar yapılması gerektiğine bakacağız ancak henüz bakanlar tarafından imzalanmış bir şey yok" dedi.
Z Kuşağı En Çok Hangi Sosyal Medya Uygulamasını Kullanıyor?
Gençlerin büyük bir kısmı, gün içerisinde çeşitli sosyal medya platformları kullanıyor. Peki, Z kuşağının en çok kullandığı sosyal medya uygulamaları hangileri? Bu yazıda gençlerin büyük bir kısmı tarafından tercih edilen sosyal medya platformlarını bir arada topladık.
Başkbakan'ın resmî sözcü yardımcısı, spesifik öneriler hakkında yorum yapmadı fakat gazetecilere "Çocukların internette güvende tutulması konusuna geniş bir çerçeveden bakıyoruz" şeklinde konuştu.
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