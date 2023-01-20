Z Kuşağı En Çok Hangi Sosyal Medya Uygulamasını Kullanıyor?

Gençlerin büyük bir kısmı, gün içerisinde çeşitli sosyal medya platformları kullanıyor. Peki, Z kuşağının en çok kullandığı sosyal medya uygulamaları hangileri? Bu yazıda gençlerin büyük bir kısmı tarafından tercih edilen sosyal medya platformlarını bir arada topladık.

Günümüzde pek çok sosyal medya platformu bulunuyor. Bu sosyal medya hizmetlerinin bir kısmı gençler tarafından yoğun olarak kullanılıyor. Peki, gençler arasında yaygın olarak tercih edilen platformlar hangileri? Yapılan bir araştırma, söz konusu sorunun yanıtını gözler önüne serdi.

Z Kuşağının En Çok Kullandığı Sosyal Medya Uygulamaları

TikTok

Instagram

Snapchat

Facebook

Twitter

Yukarıda Pew Research tarafından 2022 yılında yapılan bir araştırmaya göre gençler tarafından en fazla kullanılan sosyal ağ platformları bulunuyor. Listede yer alan hizmetlerin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

TikTok

Gerçekleştirilen araştırmaya göre Z kuşağı gençler tarafından en fazla kullanılan platformların ilk sırasında TikTok yer alıyor. İlk olarak 2016 yılında kullanıma sunulan TikTok, çok kısa süre içerisinde tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe ulaştı.

Kullanıcıların kısa videolar paylaşabilmesine olanak tanıyan sosyal medya platformunda çeşitli düzenleme araçları bulunuyor. Bu araçlar, videoların eğlenceli bir şekilde hazırlanabilmesini mümkün hâle getiriyor. TikTok'ta canlı yayın yapma imkânı da mevcut.

Instagram

Z kuşağının en çok kullandığı sosyal medya hizmetleri listesinin ikinci sırasında Instagram yer alıyor. Görüntü tabanlı sosyal medya platformunda fotoğraf ve video paylaşılabiliyor. Uygulamada Reels isimli TikTok benzeri bir özellik mevcut. Reels bölümünde kısa videolar bulunuyor.

Platformun Hikayeler isimli özelliğinde paylaşılan gönderiler belirli bir süre sonra otomatik olarak siliniyor. Bu özellikte ayrıca çeşitli yüz filtreleri yer alıyor. Yüz filtreleri, uygulamada keyifli zaman geçirilmesine yardımcı oluyor. Instagram'da profile müzik ekleme işlemi de yapılabiliyor.

Snapchat

İlk olarak 2011 yılında kullanıma sunulan Snapchat üzerinden yapılan paylaşımlar belirli bir süre sonra otomatik olarak siliniyor. Platformun öne çıkan özellikleri arasında yüz filtreleri yer alıyor. Uygulamada oldukça başarılı şekilde tasarlanmış pek çok yüz filtresi bulunuyor.

Popüler sosyal medya hizmetinde arkadaş ekleme ve mesajlaşma özellikleri de bulunuyor. Platform hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyorsanız Snapchat nedir, nasıl kullanılır sorularını yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.

Facebook

Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 32'lik kısmı Facebook kullandığını belirtti. Bu oran, 2014 yılında yüzde 71 seviyesindeydi. Her ne kadar büyük bir düşüş yaşansa da Facebook kullandığını söyleyen kişilerin sayısı Twitter'ı kullandığını söyleyen gençlerden daha fazla.

Sosyal medya platformunda fotoğraf ve video paylaşımı yapılabiliyor. Facebook'ta ayrıca Hikaye özelliği de yer alıyor. Bu özellik, Snapchat'teki özelliğe oldukça benziyor. Hesabınızda ekli olan arkadaşlarınızla Facebook Messenger üzerinden iletişim kurabilirsiniz.

Twitter

Yıllardır popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarının altına imza atan Twitter, kullanıcıların herhangi bir konuda duygu ve düşüncesini paylaşabilmesine imkân tanıyor. Metnin yanı sıra fotoğraf, GIF ve video paylaşımını da destekleyen platformda belirli bir karakter sınırlaması bulunuyor.

Etiket sistemini içeren hizmette gün içerisinde en fazla konuşulan konular Trend Topic (TT) bölümünden görüntülenebiliyor. Platformda takipçi sayısının artmasını sağlayabilecek yöntemlerin neler olduğunu merak ediyorsanız Twitter takipçi kasma yöntemleri isimli yazıyı inceleyebilirsiniz.

Bu yazıda Z kuşağı gençler tarafından yoğun olarak kullanılan sosyal medya hizmetlerini sıraladık. Peki, siz en çok hangi platformu tercih ediyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.