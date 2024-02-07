Diziden Kovulan Gina Carano'dan Disney'e Dava: Masrafı Elon Musk Üstleniyor

Disney Plus'ın popüler dizisi The Mandalorian'dan kovulan Gina Carano, Disney ve Lucasfilm şirketlerine dava açtı. Dava, ünlü iş insanı Elon Musk tarafından finanse ediliyor.

Oyuncu Gina Carano, Disney ve Lucasfilm'e Neden Dava Açtı?

Gina Carano, salı günü Kaliforniya federal mahkemesine sunduğu şikâyet dilekçesinde, sosyal medyada siyasi görüşlerini dile getirdiği için işten çıkarıldığını iddia etti. Ayrımcılığa uğradığını belirten 41 yaşındaki oyuncu, haksız fesih yapıldığını öne sürdü.

The Mandalorian dizisinden 2021 yılında kovulan Carano, Lucasfilm'in kendisini yeniden dizide oynatması için bir mahkeme emri talep etti. Oyuncu ayrıca 75 bin dolar artı cezai tazminat da istedi.

Gina Carano yaptığı açıklamada, "Bazılarımız haksız yere dışlandık, taciz edildik, zulme uğradık ve geçim kaynaklarımız elimizden alındı çünkü konuşmaya cesaret ettik ve sorular sorduk" sözlerine yer verdi.

X'in ticari operasyonlar başkanı Joe Benarroch yaptığı açıklamada "X Corp'un ifade özgürlüğüne olan bağlılığının bir işareti olarak, Gina Carano'nun davasına finansal destek sağlamaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Eski MMA dövüşçüsü Carano, daha önce de COVID-19 salgını sırasında hükûmetin maske takma zorunluluğu uygulamasını eleştirmişti ve 2020 Başkanlık seçimlerinin hileli olduğunu iddia etmişti.

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