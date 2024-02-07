Taylor Swift'in Avukatları, Bir Genci Dava Açmakla Tehdit Etti: Peki Neden?

Dünya genelinde oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip olan pop yıldızı Taylor Swift'in avukatları, bir öğrenciyi dava açmak ile tehdit etti. Swift'in bazı hayranları, bu dava tehdidini desteklemedi.

Taylor Swift'in Avukatları, Öğrenciyi Neden Tehdit Etti?

Taylor Swift'in avukatları, Swift'in jet kullanımını internet üzerinden takip eden bir üniversite öğrencisini yasal işlem başlatmakla tehdit etti. Swift'in bazı hayranları ise yasal işlemin gereksiz olduğunu düşünüyor.

Washington Post'un ilk olarak bu hafta aktardığı bilgilere göre Swift'in avukatları, Swift ve diğer tanınmış kişilerin özel jet kullanımını takip eden çeşitli sosyal medya hesaplarını yöneten Central Florida Üniversitesi öğrencisi Jack Sweeney'e bir ihtarname gönderdi.

Sweeney yıllardır kamuya mal olmuş kişilerin jet kullanımını takip etmek ve karbon ayak izlerini ölçmek için çalışmalar yürütüyor. Federal Havacılık İdaresinin (FAA) kamuya açık verilerini ve uçaklardan gelen yayın sinyallerini kullanan Sweeney'in çalışmaları büyük övgü topladı.

Aralık ayında Swift'in Washington merkezli hukuk firması Venable'dan avukatları, Sweeney'i Swift'in jet faaliyetlerini takip etmesi nedeniyle "takip ve taciz edici davranışlarda" bulunmakla suçladı.

Swift'in sözcüsü Tree Paine The Guardian'a yaptığı açıklamada devam eden herhangi bir polis soruşturması hakkında yorum yapamayacaklarını belirtti. Paine daha önce Post'a verdiği demeçte Swift'in özel jet kullanımı konusunda aldığı eleştirilerin doğru olmadığını söylemişti.

Sweeney Post'a yaptığı açıklamada Swift'in hukuk ekibinden gelen mektubun muhtemelen bir korkutma taktiği olduğunu söyledi. Taylor Swift'in bazı hayranları, Swift'in hukuk ekibinden gelen mektubu "acımasız" olarak nitelendirdi.

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