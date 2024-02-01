Google Bard Artık Ücretsiz Olarak Fotoğraf Üretebilecek!

Google Bard sohbet robotu, rakibi ChatGPT Plus'ın aylardır sahip olduğu bir özelliği yakalayarak yapay zekâ ile görsel oluşturma özelliğini ekliyor. Kullanıcılar Bard'dan Google'ın “Imagen 2” metinden görüntüye modelini kullanarak fotoğraf oluşturmasını isteyebiliyor.

Artık Google'ın Gemini Pro büyük dil modeli tarafından desteklenen Bard, görüntü oluşturma özelliğine sahip olacak. Daha güçlü Gemini Ultra modelinin buna güç vereceği varsayılıyordu.

Fakat Gamini Ultra modelinin henüz geliştirme aşamasında olduğunu da belirtmekte fayda var. Böylelikle Google Bard diğer sohbet robotlarıyla rekabet edebilecek.

Google Bard’ta Görüntü Oluşturma Şimdilik İngilizceyle Sınırlı

Google, Bard'ı GPT-4'ü çalıştıran ve DALL-E 3 entegrasyonu sayesinde kullanıcıların görüntü oluşturmasına olanak tanıyan OpenAI'nin ChatGPT Plus'ına layık bir rakip olarak konumlandırıyor. Her iki sohbet robotu da iyi performans gösteriyor.

Ancak Bard'ın metinden görüntüye özelliklerinin olmaması ChatGPT Plus'a biraz avantaj sağladı. Kullanıcılar, ücretli bir aboneliğe dayanan ChatGPT Plus'ın aksine, güncellenmiş Bard'ı Imagen 2 ile ücretsiz olarak kullanabilirler.

Taylor Swift'in sahte fotoğraflarının X'e akın etmesinin ardından yapay zekâ ile imaj üretimi geçtiğimiz günlerde eleştirilere maruz kalmıştı. İnsanların bu imajları oluşturmak için hangi platformları kullandıkları henüz bilinmezken, teknoloji şirketleri imaj üreten platformlarını kilitlemeye başladı.

Google, Bard'ın görüntü özelliğinin “sorumluluk göz önünde bulundurularak tasarlandığını” söyledi. Şirketin filigran özelliği fotoğrafların piksellerine işlenerek görüntülerin yapay zekâ tarafından oluşturulduğunu göstermeye yardımcı olacak.

Google ayrıca, tanınmış kişilerin görüntülerini oluşturmaktan kaçınmak ve şiddet içeren, saldırgan veya cinsel içerikli içeriği sınırlamak için teknik ve güvenlik korkulukları uyguladığını söyledi.

Ayrıca, Bard bugün bir dizi genişletme daha alıyor. Görüntü oluşturma İngilizce ile sınırlı kalırken, sohbet robotu 230'dan fazla ülkede 40'tan fazla dile genişletildi ve kullanıcıların içeriği desteklemek veya çelişmek için otomatik olarak internette arama yapabilme özelliği de 40 dile genişletildi.