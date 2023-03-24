Google Bard Nedir? Nasıl Kullanılır?

Özellikle son zamanlarda en fazla sorulan soruların başında Google Bard nedir sorusu geliyor. Yazılım devi Google tarafından erken erişime açılan ve ilk günden itibaren büyük bir ilgiyle karşılaşan Bard'a dair merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.

Yapay zekâ desteğine sahip sohbet botu ChatGPT, kullanıma sunulduğu günden itibaren dünya genelinde çok fazla sayıda kişi tarafından kullanılmaya başlandı. ChatGPT'nin oldukça beğenilmesi üzerine yazılım devi Google, Bard isimli yeni bir hizmet tanıttı. Peki, Google Bard ne demek?

Google Bard Nedir?

ChatGPT alternatifi Google Bard, yapay zekâ desteğine sahip bir sohbet botudur. Bard, tıpkı ChatGPT gibi sohbet edilebilmesine imkân tanıyor. Bu, kullanıcıların kutucuğa bir metin yazarak chatbot ile etkileşime girdiği ve sorduğu sorulara yanıt alabildiği anlamına geliyor.

Rakiplerine kıyasla daha hızlı yanıt verebilen Bard, kullanıcılara üç farklı yanıt sunuyor. Sohbet botuyla bir konu hakkında çeşitli sorular sorabilir, film veya dizi tavsiyesi alabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Yazılım devi tarafından geliştirilen Bard, LaMDA dil modelini kullanıyor. Geçtiğimiz yıllarda tanıtılan LaMDA, bir sinir ağı mimarisi olan Transformer üzerine kuruldu. LAMDA'nın en büyük yararı daha az bilgi işlem gücü kullanması, ölçeklenebilirliğe imkân tanıması ve daha etkili bir geri bildirim sistemi sağlamasıdır.

Bard, gerçek zamanlı veri avantajıyla ön plana çıkıyor. Google arama motoru entegrasyonu ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Bard, güncel ve anlaşılması kolay yanıtlar vermek için web'de yer alan bilgileri kullanıyor.

ChatGPT ile Google Bard Arasındaki Fark Nedir?

Google'ın, ChatGPT'nin 100 milyon kullanıcısına kıyasla günlük yaklaşık bir milyar kullanıcısı bulunuyor. Bu, çok daha fazla insanın dil modeliyle etkileşimde bulunacağı ve büyük miktarda geri bildirim ile modelin çok daha etkili şekilde gelişebileceği anlamına geliyor.

Aynı soruya farklı yanıtlar verebilen Bard LaMDA modelini kullanırken ChatGPT ise GPT tabanlıdır. Bard'ın ChatGPT'den en büyük farkı ise şu anda yalnızca İngilizce dilini desteklemesidir. ChatGPT İngilizcenin yanı sıra Türkçe dil desteğine de sahip.

Google Bard Nasıl Kullanılır?

VPN yazılımı indirin.

Yükleme işleminin ardından etkinleştirin.

Sunuculardan ABD'yi veya Birleşik Krallık'ı seçin.

Bard'ın resmi sitesini ziyaret edin.

"Join Waitlist" butonuna tıklayın.

Google hesabınıza giriş yapın.

İşlemi tamamlayın.

Birkaç yıldır geliştirilme aşamasında olan Google Bard 21 Mart 2023 itibarıyla yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta yaşayan kullanıcılar için erken erişime açıldı. Diğer ülkelerdeki kullanıcılar VPN programları ile bekleme listesine katılmayı deneyebilir.

Söz konusu ülkelerde yer alan kişiler Bard'ın resmi sitesindeki "Join Waitlist" butonuna tıklayıp adımları tamamlayarak bekleme listesine katılabiliyor. Hizmetin kullanılabilmesi için en az 18 yaşında olmak gerekiyor.

Bard şu anda erken erişimde olduğundan ötürü yanlış yanıt verme ihtimalinin olduğunun altını çizelim. Elbette ChatGPT de zaman zaman yanlış cevaplar verebiliyor. ChatGPT nasıl kullanılır sorusunu yanıtladığımız yazıya göz atabilir ve Bard'ın tamamen erişime açılmasını beklerken popüler sohbet botunu kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bu yazıda Google Bard nedir, ne işe yarar soruları dahil olmak üzere birçok soruyu yanıtladık. Peki, sizce Bard, ChatGPT kadar başarılı olabilir mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.