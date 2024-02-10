Google Tensor G4 İşlemcisi Performans Testinde: Şaşırtan Sonuç!

Google Pixel 9 serisi ve Pixel Fold 2'de yer alması beklenen Google Tensor G4 işlemcisinin performans testi sonuçları ortaya çıktı. Geekbench testinde oldukça şaşırtan bir sonuç elde edildi.

Google Tensor G4 İşlemcisi Performans Testinde Şaşırttı

Yazılım devi Google'ın Tensor G4 isimli yeni işlemcisi ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Yaşanan yeni gelişme, söz konusu işlemcinin Geekbench testinde nasıl bir performans gösterdiğini gözler önüne serdi.

Sızdırılan bilgilere göre söz konusu işlemciye sahip cihaz Geekbench 5'te tek çekirdek testinde 1.082 puan, çoklu çekirdek testinde ise 3.121 puan aldı. Tensor G3 ise tek çekirdek testinde 1.268 puan, çoklu çekirdek testinde ise 3.510 puan almıştı.

Geekbench 5 test sonucunu gösteren görsele baktığımızda Tensor G4'ün 3,1 GHz hızında çalışan bir adet Cortex-X4/X5 çekirdeğine, 2,6 GHz hızında çalışan üç adet Cortex-A7xx çekirdeğine ve 1,95 GHz hızında çalışan dört adet Cortex-A5xx çekirdeğine sahip olduğunu görüyoruz.

Yeni işlemci Geekbench'te "Google Tokay" kod adı ile ortaya çıktı. Tokay'ın hangi akıllı telefon modeli olduğu henüz belli değil ancak ihtimaller arasında Pixel 9, Pixel 9 Pro ya da Pixel Fold 2 yer alıyor. Testteki cihazın Arm Mali G715 GPU'ya ve 8 GB RAM'e sahip olduğunu da belirtelim.

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