Google Pixel 9 Serisi Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Pixel 9 ve Pixel 9 Pro modellerinden oluşması beklenen Google Pixel 9 serisinin özellikleri hakkında bu zamana kadar pek çok bilgi ortaya çıktı. Peki, önümüzdeki yıl içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen yeni akıllı telefon modelleri neler sunacak?

2023 yılının ekim ayında yapılan etkinlikte Google Pixel 8 serisi tanıtılmıştı. Yapılan tanıtımın ardından yeni telefon serisi merak içerisinde beklenmeye başlandı. Bu rehberde söz konusu telefonlara dair merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.

Not: Bu rehber, Google Pixel 9 serisinin fiyatı, donanımı ve çıkış tarihi ile ilgili ortaya çıkan söylentiler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Dolayısıyla rehberdeki bilgiler, zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.

Google Pixel 9 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,17 inç

: 6,17 inç Ekran Teknolojis i: OLED

i: OLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2400 piksel

: 1080 x 2400 piksel Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : Tensor G4

: Tensor G4 RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB / 512 GB

: 128 GB / 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 50 MP + 12 MP

: 50 MP + 12 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K / 1080p

: 4K / 1080p Hücresel : 4G / 5G

: 4G / 5G Batarya Kapasitesi : 4.600 mAh

: 4.600 mAh Yazılım: Android 14

Google Pixel 9 Fiyatı

Google Pixel 9 modelinin 799 dolar civarında başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Pixel 8 modeli 699 dolar, Pixel 7 modeli 599 dolar, Pixel 6 modeli ise 599 dolar başlangıç fiyat ile piyasaya sürülmüştü.

Google Pixel 9 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,3 veya 6,7 inç

: 6,3 veya 6,7 inç Ekran Teknolojisi : OLED

: OLED Ekran Çözünürlüğü : 1344 x 2992 piksel

: 1344 x 2992 piksel Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : Tensor G4

: Tensor G4 RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera : 50 MP + 48 MP + 50 MP

: 50 MP + 48 MP + 50 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K / 1080p

: 4K / 1080p Hücresel : 4G / 5G

: 4G / 5G Batarya Kapasitesi : 5.100 mAh

: 5.100 mAh Yazılım: Android 14

Google Pixel 9 Pro Fiyatı

Google Pixel 9 Pro modelinin 999 dolar civarında başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Pixel 8 Pro modeli 999 dolar, Pixel 7 Pro modeli 899 dolar, Pixel 6 Pro modeli ise 899 dolar başlangıç fiyat ile piyasaya sürülmüştü.

Google Pixel 9 Serisi Çıkış Tarihi

Google Pixel 9 serisinin 2024 yılının ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Pixel 9 ve Pixel 9 Pro modellerinden oluşan yeni telefon serisinin resmî tanıtım tarihi henüz açıklanmadı ancak Pixel 8, Pixel 7 ve Pixel 6 serileri ekim ayında tanıtılmıştı.

Bu rehberde Google Pixel 9 serisi ücreti, donanımı ve tanıtım tarihi hakkında merak edilen soruları cevapladık. Söz konusu telefonlar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.