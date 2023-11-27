Google Pixel 9 Serisi Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Bu rehberde Google Pixel 9 serisinin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen soruları cevaplayacağız. İşte yeni Pixel telefonlar!
Pixel 9 ve Pixel 9 Pro modellerinden oluşması beklenen Google Pixel 9 serisinin özellikleri hakkında bu zamana kadar pek çok bilgi ortaya çıktı. Peki, önümüzdeki yıl içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen yeni akıllı telefon modelleri neler sunacak?
2023 yılının ekim ayında yapılan etkinlikte Google Pixel 8 serisi tanıtılmıştı. Yapılan tanıtımın ardından yeni telefon serisi merak içerisinde beklenmeye başlandı. Bu rehberde söz konusu telefonlara dair merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.
Not: Bu rehber, Google Pixel 9 serisinin fiyatı, donanımı ve çıkış tarihi ile ilgili ortaya çıkan söylentiler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Dolayısıyla rehberdeki bilgiler, zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.
Google Pixel 9 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,17 inç
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Tensor G4
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 12 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K / 1080p
- Hücresel: 4G / 5G
- Batarya Kapasitesi: 4.600 mAh
- Yazılım: Android 14
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Google Pixel 9 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,3 veya 6,7 inç
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1344 x 2992 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Tensor G4
- RAM: 12 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 50 MP + 48 MP + 50 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K / 1080p
- Hücresel: 4G / 5G
- Batarya Kapasitesi: 5.100 mAh
- Yazılım: Android 14
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Bu rehberde Google Pixel 9 serisi ücreti, donanımı ve tanıtım tarihi hakkında merak edilen soruları cevapladık. Söz konusu telefonlar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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