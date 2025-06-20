Google Veo 3'te Büyük Skandal: Videolar Çalıntı Çıktı

Google'ın dünya çapında ses getiren, oturduğunuz yerden gerçekçi ve dublajlı videolar yapmanıza izin veren yapay zeka destekli video üretim aracı Veo 3, büyük bir gizlilik skandalıyla gündeme geldi. İddialara göre Veo 3, YouTube'da yer alan içerikler ile üretilmiş ve bu içeriklerin sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmamış.

Google, YouTube'a ait sonu olmayan bir arşiv. Hem Gemini hem de Veo 3'ü eğitmek için muntazam bir bilgi kaynağı. Ancak bu içeriklerin hangileri olduğu, hangi ölçekte kullanıldığı ve içerik üreticilerinin bu konuda ne kadar bilgi sahibi olduğu henüz netleşmiş değil. Teknoloji dünyasını ayağa kaldıran detay tam da bu.

YouTube'a Yüklenen İçerikler Telifli Değil ve Devredilebilir

Google, bu gibi suçlamalarla karşı karşıya kalırsa diye kendini belli başlı maddelerle koruma altına lamış. Örneğin bir içerik üreticisi olarak YouTube'a yükleme yaptığınız zaman bu içeriklerin telifsiz ve devredilebilir olduğunu kabul etmiş oluyorsunuz. Bu politika pek çok kişinin gözünden kaçmış olabilir ama yeni bir şey de değil.

Google, 2024'te resmi bir blog yazısı yayınlayarak içeriklerin Google ürünleri ve yapay zeka uygulamaları için iyileştirme amacıyla kullanılabileceği belirtilmişti. Yani ortada yanlış veya haksızlık yok. Google her ne kadar yapay zeka destekli araçlarını geliştirirken YouTube'daki içeriklerin sorumlu kullanım ilkelerine uygun şekilde değerlendirildiğini söylese de, içerik üreticilerinin çoğu bu sürecin dışında kaldığını hissediyor.

Google Veo 3 Nasıl Bir Araç? Kimleri Etkiledi?

Veo 3, promptlardan video oluşturabilen yapay zeka destekli bir araçtır. Basit düzeyde değil, film düzeyinde gerçekçi bir kalitede videolar üretebiliyor. Buna Türkçe dahil dublaj yapıyor, efektlerle zenginleştiriyor ve arka plan sesi bile ekliyor. Yapılan birkaç video örneğini aşağıdan izleyebilirsiniz:

Dünyanın her yerinden pek çok içerik üretici çoktan bu aracı kullanarak videolar üretmeye başladı. Ancak görünen o ki Google, onlardan evvel davranarak içeriklerini kullanmış ve videoların üretilmesini sağlamış.

Peki bu neden bu kadar önemli?

Yüzlerce saatlik video ve ses, sadece YouTube kullanılarak elde edilebilir. Google için bunu yapmak oldukça basit bir işlem. Ama yapay zeka eğitiminde hangi videoların kullanıldığı bilinmiyor. Kimlerin içerikleri alındı o da belli değil. Üstelik içerik üreticilerinin haberi olsa bile buna rıza gösterirler miydi, orası meçhul. Google bu ihtimali göz önünde bulundurup önleyici adımlar atıyor mu sorusuna da cevap yok.

YouTube tarafından yazılan bloglar pek önemsenmiyor olabilir. Ancak şirket, burada küçük harflerle yazılan her kelime, çok büyük şartları kapsıyor. Etik olup olmaması tartışılırsa da Google'ın yaptığı tamamen yasal. İçerik üreticilerinin bunu bilerek üretmeye devam etmesi gerekiyor.