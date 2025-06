Midjourney Aşırı Ucuz & Sınırsız Video Üretim Aracıyla Veo 3'ü Bitirecek

Promptlarla gerçekçi videolar oluşturma trendi son hızıyla devam ediyor. OpenAI'ın Sora'sı, Google'ın Veo 3'ü, Runway'in Gen-4'ü derken listeye yeni bir isim daha ekleniyor: Midjourney V1. Üstelik sadece 10 dolara, herkesin erişebileceği bir araç olacak.

Yapay zekayla görüntü oluşturma trendini başlatan bot Midjourney'di diyebiliriz. Çıktığı ilk dönemde herkes yeni Discord hesapları oluşturarak deneme sürümünü kullanmaya çalıştırıyordu. Midjourney sonradan bu sistemi değiştirmişti.

Tıpkı görüntü oluşturma servisi gibi Midjourney V1 de web tabanlı Discord uygulaması üzerinden çalışacak. Şimdilik uygulama desteği eklenmedi, ancak yakın zaman ekleneceği biliniyor.

Introducing our V1 Video Model. It's fun, easy, and beautiful. Available at 10$/month, it's the first video model for *everyone* and it's available now. pic.twitter.com/iBm0KAN8uy