Midjourney Aşırı Ucuz & Sınırsız Video Üretim Aracıyla Veo 3'ü Bitirecek

Promptlarla gerçekçi videolar oluşturma trendi son hızıyla devam ediyor. OpenAI'ın Sora'sı, Google'ın Veo 3'ü, Runway'in Gen-4'ü derken listeye yeni bir isim daha ekleniyor: Midjourney V1. Üstelik sadece 10 dolara, herkesin erişebileceği bir araç olacak.

Yapay zekayla görüntü oluşturma trendini başlatan bot Midjourney'di diyebiliriz. Çıktığı ilk dönemde herkes yeni Discord hesapları oluşturarak deneme sürümünü kullanmaya çalıştırıyordu. Midjourney sonradan bu sistemi değiştirmişti.

Tıpkı görüntü oluşturma servisi gibi Midjourney V1 de web tabanlı Discord uygulaması üzerinden çalışacak. Şimdilik uygulama desteği eklenmedi, ancak yakın zaman ekleneceği biliniyor.

Introducing our V1 Video Model. It's fun, easy, and beautiful. Available at 10$/month, it's the first video model for *everyone* and it's available now. pic.twitter.com/iBm0KAN8uy — Midjourney (@midjourney) June 18, 2025

Midjourney V1, 21 Saniyeye Kadar Video Üretebiliyor

Bu aracı kullanarak, Midjourney ile oluşturduğunuz görselleri baz alan 5 saniyelik videolar üretebiliyorsunuz. Her prompt 4 video veriyor ve kullanıcılar isterlerse video süresini 21 saniyeye kadar uzatabiliyor.

Disney ve Universal gibi dev Hollywood stüdyolarının açtığı telif davalarının hemen ardından yaşanan bu gelişme, Midjourney'in yaratıcılık odaklı felsefesini gölgede bırakmıştı.

Söz konusu davalar, Star Wars karakterleri gibi telifli içeriklerin Midjourney ile yeniden üretilmesini kapsıyordu. Yani, Midjourney V1 ile B-roll videolar üretebiliyor, reklam veya sinema içerikleri oluşturabiliyorsunuz ve "Relax" modu sayesinde bunu sınırsız bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bu da davaların gelecekte artmasına sebep olacak gibi duruyor.



Aylık 10 Dolara Gerçekçi Videolar

Midjourney, gelecekte 3D modelleme ve gerçek zamanlı yapay zeka etkileşimi konularında da yeni modeller geliştireceğini açıkladı. Video üretim aracı için ise keseye uygun paketler sunuyor. En ucuz plan olan "Basic", 10 dolar karşılığında satın alınıyor ve aylık olarak güncelleniyor. Basic pakette 200 dakika kullanım hakkı bulunuyor ancak sınırsız video veya görsel üretemiyorsunuz. Ayrıca videolar, daha fazla kaynak kullandığı için 200 dakika çok çabuk bitiyor. Diğer planlar şöyle: