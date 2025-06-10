Google, Android Telefonlardaki Batarya Sorununu Çözdü

Günümüz akıllı telefonlarında yapay zeka desteği, güçlü kamera, güçlü donanım derken bataryaların ömrü iyice kısalmaya başladı. Artık bir telefon kullanıcısının, üretici şirketlerden beklentisi, bir gün boyunca defalarca kez şarj etmeye gerek kalmadan telefon kullanabilmek. Güncellenen uygulamalar her gün yeni özellik kazandıkça, telefonların da pil ömrü kısalıyor.

Google, Pixel 9a modellerine sunduğu özellikle bu sorunu çözmeye geliyor. Yeni "Batarya Sağlığı Asistanı" özelliğiyle telefonlar artık daha uzun dayanacak. Pixel 9a'da bu özellik varsayılan olarak açık geliyor ve kapatılamıyor. Ancak diğer modellerde kullanıcılar isterse ayarı manuel olarak açıp kapatabilecek.

Bataryaların Ömrü 200. Şarjdan Sonra Korumaya Alınacak

Google'a göre bu özellik, bataryanın toplam ömrünü uzatmaya yardımcı olacak. Bir şarj döngüsü, bataryanın tam boşalıp yeniden dolması demek.

Yeni sistem, bataryanın maksimum voltajını şarj döngüsüne göre kademeli olarak ayarlıyor. Bu sırada telefonun şarj hızı da voltaja göre ayarlanıyor. Koruma sistemi 200. döngüden itibaren başlıyor ve 1.000'e kadar bu ayar devam e0diyor. Böylece bataryanın verimli çalışması ve daha az yıpranması sağlanıyor.

Pixel 8a ve sonrasında çıkan modellerde bu döngü sayısı 1.000'e kadar çıkabiliyor. Bu da uzun vadede daha sağlam batarya demek. Diğer telefon modelleri için bu döngü muhtemelen daha az.

Pixel 9a Pil Performansı

Pixel 9a'nın pil performansı 13 saat 15 dakika olarak ölçüldü. Önceki modellerde tablo şöyleydi:

Pixel 8a : 12 saat 15 dakika

: 12 saat 15 dakika Pixel 9: 11 saat 30 dakika

Özellikle uygun fiyatlı modellerde bile bu tarz özelliklerin sunulması kullanıcılar açısından büyük artı. Bu tarz iyileştirme çalışmalarının yalnızca Pixel modellerle sınırlı kalmaması; Google'ın bu davranışıyla diğer şirketlere örnek olması bekleniyor.