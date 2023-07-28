Yeni Görevimiz Tehlike Filminin İstanbul Çekimleri İptal Edildi

Yönetmen Christopher McQuarrie tarafından alınan karar sonucunda yeni Görevimiz tehlike filminin İstanbul çekimleri iptal edildi. Peki, McQuarrie İstanbul'da yapılacak çekimlerden neden vazgeçti? Alınan karara dair merak edilen detaylar haberimizde.

2023 yılında vizyona giren Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One'ın (Görevimiz Tehlike - Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm) ardından filmin ikinci bölümü için çalışmalara başlanmıştı. Yeni filmde bazı sahneler İstanbul'da geçecekti.

Görevimiz Tehlike - Ölümcül Hesaplaşma filminin ikinci bölümünün İstanbul'daki çekimleri ile ilgili oldukça önemli bir karar alındı. Yönetmen Christopher McQuarrie tarafından alınan karar ile birlikte İstanbul çekimleri iptal edildi.

Görevimiz Tehlike Filminin İstanbul Çekimleri Neden İptal Oldu?

Habertürk'teki habere göre Yönetmen McQuarrie, geçtiğimiz günlerde kalabalık bir ekiple beraber yeni filmin çekimleri için Tarihi Yarımada'da bazı incelemeler gerçekleştirdi. Yönetmenin inceleme yaptığı mekânlar arasında Kapalıçarşı da bulunuyordu.

McQuarrie, gerçekleştirdiği incelemeler sonucunda filmin çekimleri için Kapalıçarşı'nın uygun olduğuna karar verdi fakat 2 gün sonra bu kararından vazgeçti. İddiaya göre McQuarrie'nin yaptığı gizlilik sözleşmesinin ihlal edilmesi sonucunda böyle bir karar alındı.

İncelemeler, Kapalıçarşı'daki dükkânların kapalı olduğu pazar günü yapılmıştı. Kapalıçarşı esnaflarından birinin, pazartesi günü dükkânının kamera kayıtlarını sosyal medya üzerinden sızdırdığı öne sürüldü. Bu nedenden dolayı gizlilik sözleşmesi ihlal edildi ve çekim kararından vazgeçildi.

Yeni Görevimiz Tehlike Filmi Ne Zaman Çıkacak?

Görevimiz Tehlike - Ölümcül Hesaplaşma filminin ikinci bölümünün 2024 yılında vizyona girmesi bekleniyor.

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