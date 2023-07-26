RTÜK, Dijital Platformlar Hakkında Almış Olduğu Kararları Açıkladı!

Radyo Televizyon Üst Kurulu almış olduğu kararda Disney +, Amazon Prime, Netflix,Video, Mubi, Blu TV ve Bein ve 'deki bazı içerikler için "toplumsal ve kültürel değerler ile Türk aile yapısına aykırı" ilkesini gerekçe göstererek üst sınırdan idari para cezası uygulayacağını açıkladı.

RTÜK Para Cezalarını Açıkladı

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre RTÜK Anne filmi gerekçesiyle Netflix’e hazırladığı raporda "Filmde cinsiyetin, cinselliğin ve ilişkilerin sınırlarının tanınmaması, cinsiyet temelli alternatif ideal bir dünya kurgulanması, evrensel aile formunun değiştirilmesi, yoğun müstehcenlik içeren sahnelerin detaylı bir şekilde gösterilmesi ve tüm bunların normalleştirilmesi ve hatta 'sağlıklı' olarak tanımlanması, ailenin korunması ilkesine aykırı olarak değerlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

RTÜK, Netflix’in bir diğer yapımı "Elite+" isimli yapımı için ise "toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" iddiası öne sürüldü.

Kurul en eski video izleme platformlarından olan Mubi'ye "Ateşli Oda" ve "Liseli" adlı filmlerde "müstehcenlik içeren sahneler" olduğu gerekçesiyle para cezası verdi.

RTÜK son olarak Virgin Radyo'da yer alan "Mesut Süre ile Rabarba" isimli programa da, "gayri ahlaki, cinsellik ve müstehcenlik üzerine yapılan konuşmalar" gerekçesiyle üst sınırdan idari para cezası vereceğini açıkladı.

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