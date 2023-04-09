Cumhurbaşkanı Açıkladı: Gözlem Uydusu İMECE Ne Zaman Fırlatılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve milli imkânlarla üretilen yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydusu İMECE'nin ne zaman fırlatılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya dair detaylar haberimizde.

Gözlem Uydusu İMECE'nin Fırlatılma Tarihi Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İMECE isimli gözlem uydusuna dair resmî sosyal medya hesabı üzerinden önemli bilgiler paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İMECE uydusunun 11 Nisan tarihinde uzaydaki yörüngesine fırlatılacağını duyurdu. Yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Yerli ve millî imkânlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan’da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak. Yetişmiş insan kaynağımız, sağladığımız imkânlar ve geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde küresel uzay yarışında var olmayı sürdüreceğiz."

Yerli ve millî imkânlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan’da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak.



Yetişmiş insan kaynağımız, sağladığımız imkânlar ve geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde küresel uzay yarışında var olmayı sürdüreceğiz. 🇹🇷 pic.twitter.com/qlviJ8LAKk — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 9, 2023

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından ayrıca İMECE'ye dair çeşitli bilgilerin yer aldığı bir görsel de paylaştı. Paylaşılan görselde İMECE'nin savunma, afet yönetimi, çevre ve şehircilik, tarım ve ormancılık alanlarında hizmet vereceği bilgisi yer alıyor.

İMECE'nin milli ekipmanları kısmında elektro-optik kamera, elektrikli itki motoru, yıldız izler ve tepki tekeri, yeni nesil uçuş bilgisayarı ve Güneş algılayıcı mevcut.