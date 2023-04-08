NASA'nın Asteroit Araştırmalarında Şok Edici Gelişme!

NASA geçtiğimiz günlerde Didymos asteroidi hakkında çığır açan bir keşif yaptı. Yeni araştırmaya göre Didymos dönerken uzaya taş püskürtüyor olabilir. Bilim insanları ilk kez bir asteroidin uzaya madde saldığını gözlemledi ve bu da asteroidlerin doğası hakkında yeni soruları gündeme getirdi.

Geçmişte asteroitlerin tamamen katı cisimler olduğu düşünülüyordu ancak bu yeni gözlem onların daha önce düşünüldüğünden daha dinamik olabileceklerini gösteriyor. Didymos o kadar hızlı dönüyor ki etrafındaki uzaya bir moloz akıntısı bırakabiliyor olabilir.

Bu keşif, uzun süreler boyunca sadece uzayda ilerleyen yumuşak, durgun kayalar olarak görünen asteroitlere benzersiz bir bakış açısı sunuyor.

Dimorphos da Didymos'un Parçalarından Oluşmuş Olabilir

Dahası, Didymos'un daha küçük yoldaşı Dimorphos, asteroidin hızlı dönüşü nedeniyle püskürttüğü parçalardan oluşmuş olabilir. Bu teoriyi kanıtlamak zor olsa da Didymos'un gözlemlenmeye devam edilmesi, asteroidin uzaya saldığı kaya akışı hakkında daha fazla ipucu sağlayabilir.

Bu keşif Dimorphos'un nasıl oluştuğu ve diğer asteroitlerin de nasıl oluşuyor olabileceği konusunda yeni bulgulara yol açabilir. Ayrıca bu gök cisimlerinin dinamik doğasının daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir ancak bu teorileri doğrulamak için çok daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.