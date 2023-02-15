Güney Koreli Ünlü İsimlerden Depremzedelere 25 Milyon TL Bağış!

Güney Koreli ünlü isimler Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için kullanılması üzere 25 milyon TL bağışladı. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol, geçtiğimiz günlerde tüm kaynakların seferber edilmesiyle ilgili bir talimat vermişti.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde ise 7,6 büyüklüğünde iki adet deprem felaketi meydana geldi. Depremde Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adana, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Adıyaman illeri de önemli ölçüde zarar gördü.

Çok sayıda binanın yıkılmasına yol açan deprem felaketinde binlerce insan hayatını kaybetti. Yaşanan felaketin ardından dünyanın dört bir yanından destek geldi. Depremzedelere destek olanlar arasında Güney Kore'den ünlü isimler de yer aldı.

Güney Koreli Ünlüler Milyonlarca Liralık Bağış Yaptı

Habertürk'teki habere göre Güney Koreli ünlüler, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için kullanılması üzere UNICEF aracılığıyla bağış yaptı. Bağış yapan isimler arasında Suzy, Han Ji Min, Park Seo Joon, Shin Min Ah, Kim Go Eun, Park Bo Young, Yoo In Na, Kim Yeon- koung ve Yim Si Wan yer alıyor.

Ünlü isimlerin yanı sıra müzik şirketleri de bağışta bulundu. SM 200 milyon Won, Hybe 500 milyon Won ve JYP ise 500 milyon Won tutarında bir nakdi yardım yaptı.