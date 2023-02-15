Prof. Dr. Cenk Yaltırak: "Türkiye'nin Deprem Haritaları Yanlış"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeoloji Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Türkiye'nin deprem haritalarının ve haritalar üzerinde çalışılan senaryoların yanlış olduğunu ileri sürdü. Prof. Dr. Yaltırak'ın yaptığı açıklamaya dair detaylar haberimizde.

T24'ten Cansu Çamlıbel, İTÜ Jeoloji Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Cenk Yaltırak ile bir röportaj yaptı. Prof. Dr. Yaltırak, Çamlıbel'in "Maraş depremiyle 4 tane argüman yanlışlandı diyorsunuz. Bir, tehlike haritaları yanlışlandı. İki, 'büyük deprem için fayın çok uzun olması lazım' tezi yanlışlandı" sözlerine karşılık olarak şu ifadelere yer verdi:

"Tabii burada Amanos segmenti 150 kilometre kadar kırıldı. Kuzeydeki Çardak segmenti de 110-120 kilometre kadar kırıldı. Halbuki birçok adama göre 110 kilometrelik fay 7.7 deprem yaratmıyor. Ama görülüyor ki iç içe geçtikleri zaman yaratıyormuş demek ki."

Prof. Dr. Yaltırak, Çamlıbel'in "Bir diğer yanlış argüman da şu diyorsunuz; faydan uzak olunca etkisini az hissederim" sözlerine şu şekilde cevap verdi:

"Osmaniye'de, Adıyaman'da, Hatay'da gördünüz. Fayda uzaklıktan daha önemli olan fayın yarattığı enerjinin sizin bulunduğunuz zeminde yarattığı ivme. Deprem yönetmeliği diyor ki buradaki tasarım ivmesi budur, sen buna göre bina yaparsan güvende olursun."

Prof. Dr. Yaltırak: Deprem Haritaları ve Senaryoları Yanlış

"O zaman deprem yönetmeliği de sıkıntılı, doğru mu" sorusunu yanıtlayan Prof. Dr. Yaltırak, "Deprem yönetmeliğinin dayandığı tehlike haritası tehlikeli bir harita" dedi ve şu şekilde devam etti:

"Çünkü o harita elmayı, armudu, eriği aynı yere atıyor ve bunların ortalama ağırlığını bir istatistik olarak alıyor. Sonra da senin karşına ayva çıkma olasılığı 2500 yılda bir diyor. Öyle bir sınıflama yapılamaz."

"Ülkenin deprem tehlike haritaları yanlış, bunlar üzerine kurgulanmış deprem yönetmeliği de yanlış. Bunu mu söylüyorsunuz" sorusunu cevaplayan Prof. Dr. Yaltırak, "Evet. Haritalar da yanlış, haritalar üzerinden çalışılan senaryoları da yanlış" dedi.