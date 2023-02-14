Kabine Toplantısı Kararları Belli Oldu: İşte Depremzedelere Yapılacak Yardımlar!
14 Şubat tarihinde Türkiye'de gerçekleşen depremler hakkında kabine toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılacak olan yardımları açıkladı.
14 Şubat'ta gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda depremzedelere yapılacak olan yardımlar belli oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına göre depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardım yapılacak. Ayrıca depremzedelere önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak olan ihtiyaçlar kapsamında ilave destekler yapılacağı belirtildi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen bölgedeki halka, hane başına taşınma ve kira yardımı yapılacağını ifade etti. Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinin etkileyen deprem sonrasında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne olan başvuraların 8 Mayıs'a kadar uzatıldığı ve bölgedeki çiftçilere 8,3 milyar liralık destekleme ödemesinin öne alınarak hızlı bir şekilde yapılacağı açıklandı.
Ayrıca depremzedelerin konaklaması için KYK yurtlarının ve bazı otellerin kullanıma açıldığı da belirtildi.
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