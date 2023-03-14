Bir Ülke Hafta Sonu Tatilini 3 Güne Çıkarmaya Hazırlanıyor

Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen haftada 4 gün çalışma deneyinden olumlu sonuç elde edilmesinin ardından bir ülke, hafta sonu tatilini 3 güne çıkarmayı değerlendirmeye başladı. Peki, haftada yalnızca dört gün çalışmak verimliliği olumlu mu yoksa olumsuz mu etkiliyor?

Hangi Ülkede Hafta Sonu Tatili 3 Gün Olacak?

Arapça yayın yapan El Medine isimli gazetenin haberine göre Suudi Arabistan İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı, dört gün çalışma üç gün tatil iş modelini değerlendiriyor.

Bakanlık, konu ile ilgili yaptığı açıklamada istihdam oranını artırmak ve ülkeyi yatırımcılara daha cazip hâle getirmek için şu anda çalışma sistemini ve kurallarını yeniden gözden geçirdiğini ifade etti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Gulf News'e göre Umman da aynı konu üzerinde çalışıyor. Körfez Arap Ülkeleri İş Birliği Konseyi'nde yer alan BAE, 2022 yılının ocak ayından itibaren haftalık çalışma gününü 4,5 güne düşürmüştü.

BAE'nin Şârika kentinde ise Ocak 2022 itibarıyla cumartesi ve pazarın yanı sıra cuma günleri de tatil sayılıyor. Peki, haftada beş yerine dört gün çalışmak verimliliği artırıyor mu? Geçtiğimiz ay içerisinde dört günlük çalışma haftası deneyi gerçekleştirilmişti. Bu çalışma sisteminden hem işverenlerin hem de çalışanların memnun kaldığı ifade edilmişti.

Birleşik Krallık'ta da 6 ay boyunca bu konu ile ilgili bir deney yapıldı. Bu süreçte verimliliğin aynı kaldığı gözlemlenmişti. Yani personel verimliliğinde genel olarak bir düşüş yaşanmamıştı. İzlanda'da 2021 yılında yapılan ve 2 bin 500'ü aşkın gönüllünün dahil olduğu araştırma da olumlu sonuçlanmıştı.