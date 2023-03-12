Dünyanın En Kalabalık Şehirleri Belli Oldu (2023)

Sanayi devrimi sonrasında insanların metropol adı verilen büyük şehirlere göçü, hız kesmeden devam ediyor. Büyük bir organizma gibi büyüyen şehirler, her geçen gün içerisinde yaşayan insan sayısını arttırıyor. World Population Review isimli kuruluş, 2023 yılı için dünyanın en kalabalık şehirleri listesini güncelledi.

Listede Asya şehirlerinin oldukça yüksek sıralarda olduğu görülürken İstanbul, dünyanın en kalabalık şehirleri listesinde ilk 10 sıraya giremedi.

Dünyanın En Kalabalık Şehirleri

Tokyo Yeni Delhi Şanghay Sao Paulo Mexico City

1-Tokyo

Artık tek başına bir ülke büyüklüğüne ulaşan Tokyo, dünyanın en kalabalık şehri olma unvanını uzun süredir elinde tutmayı başarıyor. 2023 yılında da değişmeyen sıralamaya göre Tokyo'da an itibarıyla 37.3 milyon insan yaşıyor.

2-Yeni Delhi

Dünyanın en fazla nüfusa sahip ülkelerinden olan Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi, 31 milyonluk devasa nüfusuyla listeye ikinci sıradan giriş yapıyor. Ekstrem fakirlik ve zenginliğin görülebildiği şehir, her geçen gün büyümeye devam ediyor.

Gelecekte Yeni Delhi'nin Tokyo'yu geçerek dünyanın en kalabalık şehri olması bekleniyor.

3-Şanghay

Çin'in başkenti olmamasına rağmen en önemli kenti konumundaki Şanghay, 28 milyonluk nüfusuyla listede üçüncü sırada yer alıyor. Son yıllarda dünyada ticaretin ve teknolojinin kalbinin alttığı noktalardan biri haline dönüşen şehrin yükselen bir ivmeyle nüfusunu artırması bekleniyor.

4-Sao Paulo

Güney Amerika'nın incisi konumundaki Sao Paulo, Brezilya ile özdeşleşen favelaları, kozmpolit şehir yapısı ve gelişen ticaret merkezi nitelikleriyle 21.8 milyonluk nüfusu bünyesinde barındırmaı başarıyor.

5-Mexico City

Meksika'nın başkenti Mexico City, 21.6 milyonluk nüfusuyla Sao Paulo'nun hemen arkasında yer alıyor. Hem köklü bir tarihi hem de modern gelişimi içerisinde barındıran şehrin önümüzdeki yıllarda daha da büyümesi bekleniyor.

15-İstanbul

Sıklıkla dünyanın en kalablaık şehri listelerinden kendisine yer bulmayı başarabilen ülkemizin en önemli şehri İstanbul, bu sefer listeye 15. sıradan giriş yaptı. Tahminlere göre 16 milyon kişi İstanbul'da yaşıyor.