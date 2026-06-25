Half Life 2'yi Bilgisayarınıza İndirmeden Tarayıcıdan Ücretsiz Oynayabilirsiniz

Half Life 2'nin çıkışının üzerinden neredeyse 22 yıl geçti. Buna rağmen oyun, zamana meydan okumaya ve bugün bile oyunculara keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız ya da en azından bu efsaneye bir şans vermek istiyorsanız harika bir haberimiz var. Bir geliştirici Half Life 2'yi tarayıcı üzerinden oynanabilir hale getirmeyi başardı. Üstelik ücretsiz ve Türkçe dil desteğine sahip.

Half Life 2 Tarayıcıdan Nasıl Oynanır?

Half Life 2'yi tarayıcı üzerinden oynamak oldukça basit. Bunun için tek yapmanız gereken Google Chrome'u ya da hangi internet tarayıcısını kullanıyorsanız onu açmak ve adres çubuğuna hl2.slqnt.dev yazmak. Bu sizin doğrudan ilgili internet sitesine götürecek.

Siteye girildiğinde oyun doğrudan yüklenmeye başlıyor. Yani normalde olduğu gibi bilgisayara kurulum yapılması gerekmiyor. Hatta bende oyun hiçbir ayar yapmadan doğrudan Türkçe yüklendi. Elbette ki bu durum tarayıcı diline, bölge ayarına ya da sistemdeki varsayılan dile göre değişiyor olabilir.

Oyunu uzun süre oynama fırsatım olmadı. Ancak giriş bölümünü deneyeimlediğimde en az 30 FPS'in üzerinde çalışan gerçekten oynanabilir versiyon gördüm. Sadece fare hassasiyeti konusunda ufak bir sorun yaşadım. Bu durum sizin de başınıza gelirse önce sayfa yenileyin düzelmezse hassasiyet ayarlarını değiştirin.

Belritmekte fayda var ki bu sistem GeForce Now gibi değil. Yani bir sunucuda çalışan Half Life 2 sizin bilgisayarınıza anlık olarak iletilmiyor. Sayfayı bir kez açtıktan sonra interneti kapattığınızda bile oyanayabiliyorsunuz. Ancak endişelenmeyin birkaç deneme yaptım ve oyun eski bilgisayarlarda bile çalışıyor.

Half Life 2'yi Tarayıcıdan Oynamak için Para Vermeme Gerek Var mı?

Half Life 2, halihazırda Steam'de 5.79 dolar fiyat etiketi ile satılıyor. Ancak tarayıcıda oynanabilir olan versiyon için herhangi bir para ödemeniz gerekmiyor. Eğer olur da yukarıda belirttiğimiz site ya da bir benzeri sizden para isterse lütfen ödeme yapmayın. Çünkü bu Valve tarafından duyurulmuş resmi bir Half-Life 2 sürümü değil.

Steam'in ve Half Life oyunlarının sahibi olan Valve, Half Life'ın telif hakları konusunda oldukça cömert ve genellikle topluluk tarafından geliştirilen projeleri engellemek yerine destekliyor. 1998 yapımı orijinal Half Life'ı Valve'ın Source Engine motoruyla tamamen modernleştiren Black Mesa projesi bunun en büyük örneği.

Söz konusu proje Valve tarafından geliştirilmemiş olsa da Steam üzerinden satın alınıp oynanabiliyor. Bu nedenle Valve'ın projeye karşı çıkması beklenmiyor. Yine de sitenin uzun süre erişilebilir kalıp kalmayacağı şimdilik belirsiz. Ancak kesinlikle para ödemekten kaçınmanız illa bir satın alım yapacaksanız oyunu Steam üzerinden almanız çok daha mantıklı.

Half Life 2'yi Telefondan Oynayabilir miyim?

Bu sorunun cevabı hem evet hem de hayır. Evet, Half Life 2'nin tarayıcı versiyonu doğal olarak mobil cihazlarda da çalışıyor. Ancak oyun dokunmatik ekran desteğine sahip olmadığı için menüde gezinmek ve oyunu başlatmaktan ileri gidemiyorsunuz. Bunun için bluetooth ile klavye ya da mouse bağlamanız gerekiyor.

Tüm bunları yapsanız bile deneyim bilgisayardaki gibi akıcı değil. Sık sık yükleme ekranı ve hatalar ile karşılaşılıyor. Bu nedenle ben mobilde oynamak için uğraşmanızı önermiyorum. Bilgisayar üzerinden tarayıcıya girmek çok daha mantıklı.

Editörün Yorumu

Half-Life 2’yi tarayıcıdan açabilmek gerçekten garip ama bir o kadar da etkileyici bir deneyim. Kesinlikle teknolojinin zaman içerisinde ne kadar geliştiğini gözler önüne seriyor. Kim bilir belki bugün en güncel sistemleri zorlayan oyunlar bile birkaç yıl içerisinde Half Life ile benzer bir kaderi paylaşacak.

Yine de burada temkinli olmak lazım. Bu resmi bir Valve sürümü değil. Bu nedenle projenin ne kadar süre ayakta kalacağını bilmiyoruz. Ancak teknik taraftan bakınca ortaya çıkan şey oldukça ilginç. Half-Life 2’yi yıllar sonra tekrar denemek isteyenler için güzel bir merak konusu olmuş.