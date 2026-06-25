GTA 6'nın Türkiye Fiyatı Açıklandı! Hemen Ön Sipariş Verebilirsiniz

Grand Theft Auto VI olarak da bilinen GTA 6 için heyecanlı bekleyiş devam ederken çok önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda GTA 6'nın Türkiye fiyatı belli oldu. Oyuncular şu anda oyunu yalnızca birkaç adımda ön sipariş verebiliyor. Peki, GTA 6 kaç TL fiyat etiketiyle satılıyor?

GTA 6'nın Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

GTA 6'nın standart sürümünün Türkiye Fiyatı 3 bin 999 TL, Ultimate Edition sürümünün ise 4 bin 999 TL olarak belirlendi. Oyun şu anda PlayStation ve Xbox mağazaları üzerinden ön sipariş verilebiliyor. Bunun için oyunun sayfasını ziyaret etmeniz ve ardından "ön sipariş ver" butonuna tıklayıp ekrandaki adımları tamamlamanız yeterli. GTA 6 PC fiyatının ise yıl sonuna doğru açıklanması bekleniyor.

GTA 6'nın Yurt Dışı Fiyatı Ne Kadar?

GTA 6'nın yurt dışı fiyatı, 79.99 dolar olarak belirlendi. Lüks araçlar, silahlar, kıyafetler ve hatta özel içeriklerle birlikte gelecek olan Ultimate Edition içinse 99.99 dolar fiyat etiketi belirlenmiş durumda. Yani iki sürümün yurt dışı fiyatı arasında 20 dolarlık bir fark söz konusu.

GTA 6 Nasıl Bir Oyun Olacak?

GTA 6, açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap edecek. İkinci fragmana göre oyun soygun temasına sahip olacak. Aksiyon dolu sahnelerin yer aldığı görevleri tamamlamaya çalışacağız. Oyunda Jason ve Lucia isimli iki ana karakter bulunacak. Tıpkı GTA 5'teki gibi bu karakterler arasında kolayca geçiş yapılabilmesi bekleniyor.

Dinamik hava durumu sistemi bulunacak. Bu, oyunu daha gerçekçi hâle getirecek. Grand Theft Auto serisinin yeni yapımında NPC'ler canlı yayın açabilecek, birbirleriyle kavga edebilecek ve hatta hava durumuna göre tepkiler verebilecek. Oyun Vice City atmosferine sahip kurgusal Leonida eyaletinde geçecek.

GTA 6'da tıpkı serinin bir önceki oyunu GTA 5'teki gibi üçüncü şahıs ve birinci şahıs kamera açıları arasında geçiş yapılabileceği tahmin ediliyor. Çok kaliteli grafiklere ve başarılı oynanış sistemine sahip olması beklenen oyun tek oyunculu modun yanı sıra çevrim içi moda da sahip olacak. Bu mod, oyuncuların uzun yıllar boyunca eğlenceli zaman geçirmesini sağlayacak.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

Rockstar Games tarafından yapılan açıklamaya göre GTA 6, 19 Kasım 2026'da piyasaya sürülecek. Oyun ilk etapta PlayStation 5, Xbox Series X/S için satışa sunulacak. PC sürümünün ise 2027 yılının şubat ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu arada GTA 5'in de PC platformuna geç geldiğini belirtelim. Oyunun konsol sürümü 2013'te, bilgisayar sürümü ise 2014'te çıkmıştı.

GTA 6 PC'ye Neden Geç Gelecek?

Konsollar için oyun geliştirmek PC'ye kıyasla nispeten daha kolay çünkü donanım sabit. PC tarafında ise çok fazla sayıda işlemci, ekran kartı ve RAM kapasitesi kombinasyonları bulunuyor. GTA 6 gibi devasa bir haritaya sahip ve çok detaylı bir oyunda çökme ve optimizasyon sorunları gibi hatalar olmadan bilgisayarlarda çalışabilmesi için aylarca süren ekstra testler ve ince ayarlar yapılması gerekiyor.

Editörün Yorumu

2013'te satışa sunulmasına rağmen günümüzde hâlâ GTA 5'i oynayan biri olarak GTA 6'nın ön siparişe açılması beni oldukça heyecanlandırdı. Bence GTA 6 tıpkı serinin bir önceki oyunu GTA 5 gibi uzun yıllar boyunca popülerliğini devam ettirecek. Önceki oyunda karakterler arasında geçiş yapma sistemini çok beğenmiştim. Yeni oyunda da bu sistemin tercih edilmesi, oynanışı daha keyifli hâle getirecektir. GTA 6 Online'da da birbirinden eğlenceli görevlerin ve etkinlikler yer alacaktır.