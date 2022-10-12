Hayranlarına Üzücü Haber: 4 Marvel Filmi Ertelendi!

Marvel hayranlarının heyecanla beklediği 4 film ertelendi. Marvel Cinematic Universe'in projeleri olan Deadpool 3, Blade, Avengers ve Fantastik Dörtlü filmleri, beklenen tarihte vizyonda yer alamayacak.

Yakın zaman önce Marvel Studios, Blade filminin yönetmeni ile yollarını ayırmıştı. Şimdi de film çekimleri askıya alındı. Aynı zamanda Avengers ve Deadpool 3 gibi heyecanla beklenen popüler filmlerin vizyon tarihi de ileri bir tarihe alındı.

Marvel'in Yeni Filmleri Gecikmeli Olarak Gelecek

ABD'nin Atlanta şehrinde çekimi devam eden Blade, Marvel tarafından askıya alındı. The Verge'ün haberine göre, film için yeni bir yönetmen aranıyor. Geçen ay Bassam Tariq ile anlaşmasını iptal eden şirket, vampir temalı yeni projesinde belirsizlik yaşıyor.

2023 yılının sonlarına doğru gösterime girmesi beklenen film, iptal olmadı. Mahershala Ali'nin başrolünde olduğu film, ''bir bütün olarak daha gelişmiş'' şekilde izleyici ile buluşacak. Stüdyonun bu düşüncesi, filmin tekrardan çekilmeye devam edeceğini gösteriyor.

Filmler Hangi Tarihe Ertelendi?

Blade ilk başta 3 Kasım 2023 tarihinde vizyona girecekti. Güncellenen tarihe göre 6 Eylül 2024'te izleyiciyle buluşması bekleniyor. Deadpool 3 ise 6 Eylül 2024'ten 8 Kasım 2024'e ertelendi.

Avengers: Secret Wars : 7 Kasım 2025 tarihinden 1 Mayıs 2026 tarihine

: 7 Kasım 2025 tarihinden 1 Mayıs 2026 tarihine Fantastik Dörtlü: 8 Kasım 2024 tarihinden 14 Şubat 2025 tarihine ertelendi.

İsimsiz Marvel filminin tarihi ise ilk olarak 14 Şubat 2025 olarak belirlenmişti fakat, şu anki güncellemeye göre 7 Kasım 2025 tarihinde vizyona girecek. Stüdyonun MCU 4. Faz'ı beklenen şekilde devam ediyor. Black Panther: Wakanda Forever da 11 Kasım'da vizyonda yerini alacak.