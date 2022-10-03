Black Panther: Wakanda Forever Filminden Yeni Fragman Yayınlandı

Marvel Sinematik Evreni'nin sevilen kahramanlarından Black Panther için devam filmi olarak çekilen Black Panther: Wakanda Forever'dan yeni bir fragman geldi. İlk defa 2018 yılında seyirci karşısına çıkan Black Panther'ın devam filmi, karakteri canlandıran Chadwick Boseman'ın kanser sebebiyle hayatını kaybetmesi sonrasında yeniden yapım aşamasına girmişti.

Aktörün hayatını kaybetmesinin ardından baştan tasarlanan Black Panther kurgusunda T'Challa karakterinin yer almayacağı belirtildi. Marvel'ın bu kararı almasının arkasında ünlü aktör Chadwick Boseman'ın anısını korumak yatıyor. Açıklanan bilgilere göre filmde T'Challa yerine Wakanda'nın yeni kralıyla, dolayısıyla yeni Black Panther ile tanışacağız.

İşte Black Panther: Wakanda Forever Fragmanı!

Marvel'ın ilk siyahi süper kahramanı olan Black Panther, ilk defa 1966 yılında Jack Kirby tarafından kaleme alınan Fantastic Four No. 52 çizgi romanında karşımıza çıkmıştı. Aradan uzun yıllar geçmesinin ardından yükselen Marvel Sinematik Evreni'ne dahil edilen karakter, kısa sürede Avengers gibi film serilerinde de kendine yer bulmayı başardı.

2018'de çıkan filmin yakaladığı başarının ardından devam filmi geleceği açıklanmıştı. 2022 yılı içerisinde çıkması beklenen Black Panther: Wakanda Forever'da tanınan isimler yer alacak. Yönetmen koltuğunda Ryan Coogler'in oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Letita Wright, Martin Freeman ve Tenoch Huerta gibi ünlü isimler bulunuyor.. Black Panther: Wakanda Forever, 11 Kasım 2022 tarihinde vizyona girecek.