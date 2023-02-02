Marvel Filmleri Hangi Sırayla İzlenir?

Marvel filmleri izleme sırası nasıl olmalı sorusunun yanıtı, Marvel evreninde yer alan süper kahraman yapımlarını daha önce izlememiş olan kişiler tarafından oldukça merak ediliyor. Bu yazıda tüm Marvel filmlerinin hangi sırayla izlenmesi gerektiğini açıkladık.

Marvel evreninde Iron Man'den Hulk'a Captain America'dan Doctor Strange'e kadar çok fazla sayıda karakter bulunuyor. Dünya çapında oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan pek çok Marvel karakterinin filmi bulunuyor. Peki, Marvel filmleri hangi sırayla izlenir?

Marvel Nedir? Ne Zaman Kuruldu?

Marvel şirketi Amerika Birleşik Devletleri (ABD) temelli ilk yayınına 1939’lı yıllarda başlayan ABD’nin en büyük çizgi roman şirketidir. Şirket 2009 yılında Disney tarafından 4 milyar dolara satın alınmıştır.

Çizgi roman tarihinin babalarından olan Marvel daha sonraları film yapım işine girmiştir. Bilim - kurgu, süper kahraman, savaş ve polisiye gibi türlerde 25’ten fazla filmi izleyicilerine sunmuştur.

Marvel Serisi İzleme Sırası Nedir?

Iron Man (2008)

The Incredible Hulk (2008)

Iron Man 2 (2010)

Thor (2011)

Captain America The First Avenger (2011)

The Avengers (2012)

Iron Man 3 (2013)

Thor: The Dark World (2013)

Captain America: The Winter Soldier (2014)

Guardians of the Galaxy (2014)

Avengers: Age of Ultron (2015)

Ant-Man: (2015)

Captain America: Civil War (2016)

Doctor Strange (2016)

Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Spider - Man: Homecoming (2017)

Thor: Ragnarok (2017)

Black Panther (2018)

Avengers: Infinity War (2018)

Ant-Man ve Wasp (2018)

Captain Marvel (2019)

Avengers: Endgame (2019)

Spider-Man: Far from Home (2019)

Black Widow (2021)

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)

Eternals (2021)

Spider-Man: No Way Home (2021)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022)

Thor: Love and Thunder (2022)

Werewolf By Night (2022)

Black Panther: Wakanda Forever (2022)

Guardians of the Galaxy Christmas Special (2022)

Iron Man

IMDb Puanı: 7,9

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Terrence Howard ve dahası

2008 yılında vizyona giren Iron Man (Demir Adam), suçlulara karşı mücadele etmek için bir zırh yapar. Yönetmenliğini Jon Favreau'nun üstlendiği film, 140 milyon dolar bütçe ile çekildi. Çoğu izleyici tarafından beğenilen yapım 585 milyon doları aşkın hasılat elde etti.

The Incredible Hulk

IMDb Puanı: 6,6

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Edward Norton, Liv Tyler, Tim Roth ve dahası

Dr. Bruce Banner, deney esnasında yaşanan bir problem nedeniyle her sinirlendiğinde canavara dönüşmeye başlar. 2008 yılında vizyona giren film 1 saat 52 dakika uzunluğunda. Aksiyon, macera ve bilim kurgu türündeki yapımı Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

Iron Man 2

IMDb Puanı: 6,9

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Robert Downey Jr., Mickey Rourke, Gwyneth Paltrow ve dahası

2010 yılında vizyona giren Iron Man 2 (Demir Adam 2) filminde Iron Man'in yeni maceralarına tanık oluyoruz. 200 milyon dolar bütçe ile çekilen film, 620 milyon dolardan fazla hasılat elde etmeyi başardı. Başarılı film 2 saat 4 dakika uzunluğunda.

Thor

IMDb Puanı: 7,0

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Chris Hemsworth, Anthony Hopkins, Natalie Portman ve dahası

Aksiyon ve fantastik türündeki filmde insanlar ile birlikte yaşamak zorunda kalan Thor'un maceralarına tanık oluyoruz. Marvel Sinematik Evreni'nin dördüncü filmi olan Thor, 440 milyonu aşkın gelir elde etti. 1 saat 55 dakika uzunluğundaki filmin yönetmenliğini Kenneth Branagh üstlendi.

Captain America The First Avenger

IMDb Puanı: 6,9

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Chris Evans, Hugo Weaving, Samuel L. Jackson ve dahası

Yönetmenliğini Joe Johnston Captain America: The First Avenger (Kaptan Amerika: İlk Yenilmez) filminde Kaptan Amerika'ya dönüşen Steve Rogers'ın hikâyesini konu alıyor. 370 milyondan fazla hasılat elde eden film 2 saat 4 dakika uzunluğunda.

Bu yazıda Marvel filmleri izleme sırası nasıl olmalı sorusunu yanıtladık. Peki, sizce en başarılı Marvel filmi hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca süper kahraman temasına sahip oyun oynamak istiyorsanız en iyi süper kahraman oyunları listesini inceleyebilirsiniz.