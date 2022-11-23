Twitter Alternatifi Hive Social'ın Kullanıcı Sayısı Hızla Artıyor!

Son dönemde Twitter'da yaşanan gelişmeler sonucunda kullanıcılar alternatif sosyal medya platformlarına yönelmeye başladı. Bu platformlar arasında yer alan Hive Social, kullanıcı sayısı ile gündeme geldi. Hizmet, son zamanlarda çok fazla sayıda kişi tarafından kullanılmaya başlandı.

Hive Social Kullanıcı Sayısı ile Dikkat Çekiyor

Elon Musk'ın Twitter yönetimine geçmesi konusunda uzun bir süredir tartışma yaşanıyor. Satın alma işleminin ardından çok sayıda personel kovuldu. Çalışanların bir kısmı ise istifa etti. Platformun kapanması pek olası değil fakat Musk'ın aldığı bazı kararlar, kullanıcıların alternatif sosyal medya platformlarına yönelmesine sebep oldu.

Kullanıcıların Twitter benzeri uygulamalar kullanmaya başlaması ile beraber özellikle bazı platformların kullanıcı sayısında önemli bir artış yaşandı. Bunlar arasında Hive Social da yer alıyor. Öyle ki sosyal medya hizmetinin kullanıcı sayısı 1 milyona ulaştı ve hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor.

Son dönemde tüm dünyada popüler hâle gelen platformlar arasında Mastodon da bulunuyor fakat Hive Social, Mastodan'dan çok daha basit bir kullanıma sahip. Şu anda çoğu kişi, Twitter üzerinden Hive Social profillerini paylaşıyor ve Hive'a katıldıklarını belirtiyor.

Bir üniversite öğrencisi tarafından geliştirilen Hive Social, 2019 yılında hizmet vermeye başladı. Aktarılan bilgilere göre son dönemin en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Hive Social, şu anda iki kişi tarafından yönetiliyor.

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