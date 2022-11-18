Mastodon Nedir? Nasıl Kullanılır?

Elon Musk, Twitter platformunu satın aldıktan sonra kullanıcılarına farklı yenilikler sunacağını belirtti. Bunun üzerine Twitter kullanıcılarının birçoğu Mastodon uygulamasına geçiş yapmaya başladı.

Twitter'a alternatif olarak binlerce kişi tarafından kullanılmaya başlayan Mastodon, mikro blog uygulamasıdır. Yeni geliştirilen bu uygulama çok kısa zamanda 1 milyon kullanıcıya ulaştı. Türkiye’de de kullanıcılarıyla buluşan bu uygulamaya dair tüm detayları sizler için derledik.

Mastodon Nedir ve Ne İşe Yarar?

“Merkezi olmayan sosyal medya platformu” olarak isimlendirilen Mastodon, Discord uygulamasına benzerliğiyle dikkat çekiyor. Farklı sunucu ve gruplarda yer alan kişilerden oluşan bir uygulamadır. Bu uygulama Discord’un yanı sıra Twitter ve Reddit’e de benziyor. Mastodon uygulamasının içeriği Twitter uygulamasını andırıyor ve başka hesapları takip etme şansı tanıyor.

Mastodon, Discord uygulamasına benzer olarak etki alanları kısmını ayırıyor. Ayrıca uygulamadaki toplulukları da alt dizinlere bölüyor. Gündemi meşgul eden haberlerle konular içinde özel sekmeler yer alıyor. Mastodon, diğer sosyal medya platformlarından farklı olarak dostane ve daha kullanışlı olmayı hedefliyor.

Mastodon Sunucuları Nedir?

Farklı sunucuların bir araya gelmesi sonucunda Mastodon uygulaması geliştirilmiştir. Tek şirket ve kişi üzerinden uygulamanın kontrol edilmesi söz konusu değil. Mastodon çeşitli kural ve sunucularla kullanıcılarına sunuldu. Gönderi yönergeleri küçük bir uygulama olarak dikkat çekiyor.

Ayrıca kullanıcı tabanı da Twitter’dan çok farklı olmadığını söyleyebiliriz. Kullanıcı tabanının küçük olması; kullanıcılar arasındaki etkileşimi çok artırıyor. Bunun yanında diğer sosyal medya platformlarından farklı olarak kullanıcılar taciz gibi problemlerle uğraşmak zorunda kalmıyor. İstenmeyen e-posta durumları da bu uygulama söz konusu değil.

Mastodon Nasıl Kullanılır?

Mastodon Twitter’a benzer şekilde kullanılıyor. Twitter’in alternatifi olan bu uygulamada “Toot” şeklinde isimlendirilen tweetleri retweetleyebilir ya da beğenebilirsiniz. Zaman kapsamında gönderiler kullanıcılar ile paylaşılmaya başlıyor. Mastodon uygulamasında yer alan özellikler şöyle sıralanabilir;

Site etiketi

Video yükleme

Kullanıcı etiketleme

Fotoğraf yükleme

Uygulama üzerinde kullanıcıların birbirini eklemesi içinde bir sistem geliştirilmiştir. Kullanıcıların birbirlerini bulabilmesi adına Twitter ve Mastodon’dan oturum açılabilir. Oturumun açılabilmesi içinde Twitter kullanıcılarının aynı platform üzerinde yer aldığı Twitodon isimli araç kullanılıyor. Twitodon, site üzerindeki yönlendirmeler kapsamında uygulamaya aktarılan liste hazırlıyor.

Mastodon’a Nasıl Kayıt Olunur?

“Mastodon nedir” ve nasıl kullanır sorularının yanında kaydolma işlemi de çok merak ediliyor. Mastodon’a kaydolmak için şu adımlar takip edilmeli;

İlk olarak linke tıklayınız.

tıklayınız. Ekrana gelen sayfa üzerinden “Genel, Yemek, Teknoloji” gibi ilgi alanınız olan kategoriyi seçiniz.

Daha sonra “Dile göre filtrele” alanından bir dil tercih edebilirsiniz.

Seçilen kategori ve dil kapsamında ekran üzerinde sunucu listeleri yer alıyor. Bu kısımdan tercih etmiş olduğunuz sunucuya girmek için “Katıl” seçeneğine tıklayınız.

“Kullanıcı Adı”, “şifre”, “e-posta” gibi sizden istenen tüm bilgileri doldurup “Kaydol” sekmesine tıklayınız.

Hesabınızın doğrulanması için e-postanıza mail gönderilecek. Gönderilen maile tıklayıp hesabınızı doğrulayınız.

Yukarıdaki aşamalardan sonra Mastodon topluluğuna dahil olmuş olacaksınız. Dilediğiniz gibi diğer kullanıcılarla hesabınız üzerinden etkileşime geçebilirsiniz.

Yazımızda son zamanlarda Twitter benzeri uygulamalar arasında en sık tercih edilen platformların başında gelen Mastodon hakkında bilgi verdik. Mastodon’la benzerlik gösteren diğer bir uygulama Discord hakkında bilgi edinmek için Discord Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Kullanılır? başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.