En İyi Twitter Benzeri Uygulamalar

Popüler sosyal medya platformunda yaşanan gelişmeler sonucunda çoğu kişi, Twitter benzeri uygulamalar aramaya başladı. Peki, Twitter yerine kullanılabilecek hizmetler neler? Bu sorunun yanıtını merak eden kişiler için bir liste hazırladık.

İlk olarak 2006 yılında kullanıma sunulan Twitter, kısa süre içerisinde tüm dünyada çok popüler hâle geldi. Popülerliğini yıllardır devam ettirerek büyük bir başarının altına imza atan sosyal medya platformunda kullanıcılar bir konu hakkında duygu ve düşüncelerini paylaşabiliyor.

Popüler hizmet üzerinden yazı, görsel, GIF ya da video yayımlama imkânı bulunuyor. Başlangıçta 140 karakter ile sınırlandırılan tweet'ler, geçtiğimiz yıllarda bu sınır 280'e yükseltildi. Etiket (hashtag) sisteminin yer aldığı platform üzerinden en fazla hangi konuların konuşulduğu Trend Topic (TT) bölümünden görüntülenebiliyor.

Jack Dorsey tarafından kurulan hizmet, 2022 yılında Elon Musk tarafından satın alındı. Gerçekleşen satın alma sonrasında çoğu kişi, Twitter için alternatif uygulamalar aramaya başladı. Biz de bu yazıda Twitter yerine kullanabileceğiniz hizmetleri sıraladık.

Twitter Benzeri Uygulamalar Listesi

Raftr

Reddit

Cohost

Wt.Social

Pinterest

Instagram

Facebook

Mastodon

CounterSocial

Yukarıda Twitter alternatifi uygulamalar listesi bulunuyor. Listede yer alan hizmetlere dair bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Jack Dorsey kimdir, serveti ne kadar sorularını yanıtladığımız yazıya göz atabilir ve popüler hizmeti kuran kişi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Raftr

Raftr üniversiteler, kuruluşlar ve kulüpler için yeni nesil topluluk oluşturma platformu olarak nitelendiriliyor. Arkadaşlarınız ile iletişim kurabileceğiniz platformda sizinle aynı ilgi alanlarına sahip olan diğer kişiler ile tanışabilirsiniz. Mesajlaşma desteğine sahip olan hizmet, paylaşım yapabilme imkânı da sunuyor.

Reddit

Steve Huffman ve Alexis Ohanian tarafından kurulan Reddit, ilk olarak 2005 yılının haziran ayında hizmet vermeye başladı. Günümüzde tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan hizmette çeşitli alt dizinler bulunuyor.

Platformda kullanıcıların video oyunu, yemek, fotoğrafçılık ve spor gibi konularda düşüncelerini paylaşabilmesine imkân tanıyan alt dizinler bulunuyor. Bu alt dizinler subreddit olarak adlandırılıyor. Kullanıcılar subreddit üzerinden paylaşılan gönderilere yorum yapabiliyor ve oy verebiliyor. Gönderilerin yanı sıra yorumlar da oylanabiliyor.

Cohost

Reklamsız bir deneyim sunan Cohost üzerinden kullanıcılar pratik bir şekilde paylaşım yapabiliyor ve bir konu hakkında düşüncelerini diğer insanlarla paylaşabiliyor. Kullanıcı arayüzü Tumblr ve Facebook isimli platformlara benzeyen Cohost'ta gönderiler yayımlayabilmek için oluşturduğunuz hesabın onaylanması gerekiyor.

Platformun şu anda mobil uygulaması bulunmuyor. Bu nedenden dolayı hizmeti bilgisayarınızda ya da mobil cihazınızda yüklü olan bir web tarayıcısı üzerinden kullanabilirsiniz.

Wt.Social

Twitter benzeri uygulamalar arasında yer alan Wt.Social, Wikipedia Kurucusu Jimmy Wales tarafından tasarlandı. Facebook ve Twitter'a alternatif olarak kurulan hizmet, WikiTribune Social olarak da biliniyor.

Hesap oluşturma işleminin ardından karşınıza subwikis olarak adlandırılan alt dizinler çıkıyor. Subwikis isimli alt dizinlere katılabilir ve paylaşımlar yapabilirsiniz. Başarılı bir arayüze sahip olan hizmete ayrıca profil fotoğrafı belirleme işlevi de mevcut.

Pinterest

Günümüzde dünya çapında yüz milyonlarca kişi tarafından kullanılan Pinterest, görüntü tabanlı bir sosyal medya platformudur. Platform üzerinden yapılan paylaşımlara yorum yapılabiliyor ve yapılan yorumlara yanıt verilebiliyor.

Yemekten dekorasyona kadar çeşitli konularda çok sayıda paylaşımın yer aldığı hizmeti kullanabilmek için hesap oluşturmak gerekiyor. Platformda nasıl gönderi paylaşılacağını öğrenmek için Pinterest'te nasıl paylaşım yapılır sorusunu yanıtladığımız yazıyı inceleyebilirsiniz.

Instagram

Instagram, kullanıcıların fotoğraf ve video paylaşabilmesine imkân tanıyan bir sosyal medya platformudur. Etiket desteğine sahip olan hizmette paylaşım yaparken açıklama kısmına yazı yazabilme imkânına sahipsiniz. Tıpkı Twitter'daki gibi takip etme sistemine sahip olan uygulamada Direkt Mesaj (DM) özelliği de mevcut.

Popüler hizmette diğer gönderilere yorum yapabilir, yorumları yanıtlayabilir ve hatta yorumları beğenebilirsiniz. Sosyal medya platformunda Hikayeler ve Reels özellikleri de mevcut. Hikayeler özelliği, yapılan paylaşımların bir süre sonra otomatik olarak silinmesini sağlıyorken Reels ise kısa videolar paylaşılabilmesine olanak tanıyor.

Facebook

Uzun yıllar önce kullanıma sunulan ve oldukça büyük bir popülerliğe ulaşan Facebook, Twitter için alternatif hizmetler arasında yer alıyor. Video, yazı ve görsel paylaşabilmesine imkân tanıyan Facebook'ta grup kurma ve sayfa oluşturma özellikleri de bulunuyor.

Modern bir arayüze sahip olan sosyal medya platformunda paylaşım yapabilmek ve özelliklerden yararlanabilmek için hesap oluşturmak gerekiyor. Hizmette profili özelleştirme seçenekleri de yer alıyor.

Mastodon

Twitter'a benzeyen arayüzü ile dikkat çeken Mastodon, özellikle Twitter'ın Elon Musk tarafından satın alınması ile beraber çok popüler hâle geldi. 500 karakter sınırına sahip olan hizmette yazı, görsel ve video yayımlayabilirsiniz. Diğer kullanıcıların yaptığı paylaşımları favorilere ekleyebilir ve profilinizde paylaşabilirsiniz. Bunların yanı sıra yorum yapma işlevi de mevcut.

Sosyal medya platformunda etiket sistemi de bulunuyor. Gün içerisinde en fazla konuşulan konuların neler olduğu da görülebiliyor. Diğer kullanıcıların hesaplarını takip edebilmenize imkân tanıyan hizmeti kullanabilmek için bir hesap oluşturmanız gerekiyor.

CounterSocial

Twitter gibi uygulamalar listesinin son sırasında CounterSocial yer alıyor. CounterSocial'da gönderi başına 500 karakter sınırı bulunuyor. Güvenliği üst düzeye çıkarabilecek çeşitli özelliklere ev sahipliği yapan uygulamada ister yazı isterseniz medya dosyası paylaşabilirsiniz. Etiket sistemine sahip olan platformda filtreleme seçenekleri de bulunuyor.

Bu yazıda Twitter benzeri uygulamalar listesi hazırladık. Peki, siz hangi sosyal medya platformunu tercih ediyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Twitter hesabınızı silmek istiyorsanız fakat bu işlemin nasıl yapılacağını bilmiyorsanız Twitter hesap silme işlemi nasıl yapılır sorusunu cevapladığımız yazıya göz atabilirsiniz.