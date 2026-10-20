HMD'den 108 MP Kameralı Telefon Geliyor! 120Hz Ekrana Sahip

HMD'nin yeni telefonuna dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Vibe 2 Max'in özellikleri ortaya çıktı. İddiaya göre cihaz yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak. Telefon ayrıca sekiz çekirdekli Unisoc işlemciye sahip olacak.

HMD Vibe 2 Max'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Çözünürlüğü: Full HD+

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 1.500 nit

İşlemci: Unisoc T9100

RAM: 8 GB'a kadar

Depolama: 256 GB

İşletim Sistemi: Android 16

Batarya: 6.000 mAh

Hızlı Şarj: 33W

Ana Kamera: 108 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 50 MP

HMD Vibe 2 Max'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

İddiaya göre telefon gücünü Unisoc T9100 işlemcisinden alacak. İşlemcide 2.7 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.3 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.1 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci, 6 nm üretim süreciyle geliştirildi. 6 nm işlemci, 12 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor.

HMD Vibe 2 Max'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre HMD'nin yeni telefonu 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz LCD ekran üzerinde Full HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1.500 nit parlaklık sunacak. Bu parlaklık, ekranın güneş ışığı altında bile sorunsuz şekilde görülebilmesini sağlayacak. 120Hz yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde edilecek.

HMD Vibe 2 Max'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

İddiaya göre telefonun arka yüzeyinde 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Bu arada HMD Vibe 2'de 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı lens ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

HMD Vibe 2 Max Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda HMD'nin akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda HMD Vibe 2 Max'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneiymi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Bu arada telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum.