Galaxy A37 ve A27 İçin One UI 9 Güncellemesi Avrupa'da Başladı

Samsung, Android 17 tabanlı Galaxy A37 One UI 9 güncellemesini Güney Kore'nin ardından 19 Ekim 2026'da Avrupa'da da dağıtmaya başladı. Galaxy A27 için hazırlanan sürüm de aynı gün Avrupa'daki kullanıcılara ulaştı. Şirketin resmi bir duyuruyla paylaşmadığı güncellemenin Türkiye'ye ne zaman geleceği henüz belli değil.

One UI 9 Hangi Ülkelerde Dağıtılıyor?

SamMobile, SammyFans ve SammyGuru'nun haberlerinde Avrupa'da dağıtılan güncellemenin yazılım sürüm kodu Galaxy A37 için A376BXXU5BZI6 olarak geçiyor; SamMobile ve SammyFans, Galaxy A27 için A276BXXU3BZIF kodunu veriyor. Kaynakların hiçbiri Avrupa içinde ülke adı vermedi. İki model de güncellemeyi geçen hafta Güney Kore'de almıştı. SamMobile ve SammyGuru, dağıtımın önümüzdeki günlerde diğer ülkelere yayılmasını bekliyor.

Türkiye'de dağıtımın başladığını doğrulayan bir kaynak henüz yok. Samsung'un ülkemiz için hazırladığı sürüm notu sayfaları One UI 9'u göstermiyor, ama aynı sayfaların Avrupa sürümleri de güncellenmediği için bu durum tek başına bir gösterge sayılmaz. Şirket geçen hafta Galaxy A57 için başlattığı Avrupa dağıtımına Türkiye'yi de katmıştı. Türkiye'deki A37 ve A27 kullanıcıları da güncellemeyi kademeli olarak almaya başlayabilir.

One UI 9 Galaxy A37 ve A27'ye Neler Getiriyor?

SamMobile ve Android Headlines'ın haberlerinde güncellemenin Hızlı Panel'i daha fazla özelleştirilebilir hale getirdiği ve Samsung Notes'u iyileştirdiği yazıyor. Samsung DeX ve erişilebilirlik iyileştirmeleriyle konum kullanımını gösteren yeni bir gizlilik göstergesini de yalnızca SamMobile sayıyor. Şirket 16 Eylül 2026'daki resmi One UI 9 duyurusunda My FanCam, Now Brief kartları ve Now Nudge gibi yenilikleri öne çıkarmıştı. Bu duyuru Galaxy AI özelliklerinin A serisine geleceğini söylemiyor.

Yeni yapay zeka özelliklerinde kaynaklar ayrışıyor. SamMobile Galaxy A27'de yeni yapay zeka özelliği bulunmadığını yazarken SammyGuru bu özelliklerin çoğunlukla amiral gemilerine ayrıldığını belirtiyor. Android Headlines ise yeni yapay zeka özelliklerinden ve daha derin bir Gemini entegrasyonundan söz ediyor.

Uygulamaların arka planda izin alma girişimlerini cihaz üstünde çalışan yapay zekayla fark edip uyaran Privacy Alerts de A37 ve A27'yi kapsamıyor. Samsung'un dipnotunda bu özelliği destekleyen cihazlar S26, S25, S24 ve S23 serileri, Z Fold ve Z Flip 5-8 modelleri ve Tab S9-S11 tabletleri olarak sıralanıyor.

Güncellemeyi Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?

Güncellemeyi kontrol etmek isteyenler Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle yolunu izleyebilir. SamMobile'a göre Galaxy A27'nin Avrupa paketi 2.246,92 MB, yani yaklaşık 2,2 GB boyutunda; Galaxy A37 paketinin boyutu ve iki modeldeki güvenlik yamasının hangi aya ait olduğu açıklanmadı. Yüklemeden önce telefonda yeterli boş alan bırakmak ve verileri Smart Switch ile yedeklemek iyi bir önlem.

İki model de Türkiye'de resmi olarak satılıyor. Samsung Türkiye'nin sitesinde 8 GB RAM'li Galaxy A37 5G'nin 128 GB depolama seçeneği 25.999 TL, 256 GB seçeneği 30.499 TL fiyatla listeleniyor. Galaxy A27 5G'nin 128 GB'lık sürümünün aynı sitedeki fiyatı 20.499 TL.

Galaxy S23 Serisi de Küresel Güncellemeyi Aldı mı?

Samsung aynı gün Galaxy S23 serisi için de One UI 9'un küresel dağıtımına geçti. SamMobile ve SammyFans'a göre bu seride de dağıtım Avrupa'dan başladı. Galaxy S23 serisi güncellemeyi Güney Kore'de geçen hafta almıştı. Samsung'un orta segmentteki Galaxy A56 ve A36 modelleri de One UI 9'u Güney Kore'de almaya başlamıştı. Android 17 tabanlı One UI 9 alacak Samsung modellerinin listesi nisanda netleşmişti.

Editörün Yorumu

Hızlı Panel'deki değişikliğin bu 2 modelde günlük kullanımda en çok hissedilecek yenilik olacağını düşünüyorum, çünkü One UI 9'un yapay zeka tarafı büyük ölçüde amiral gemilerine kalıyor. Galaxy A57'nin Avrupa dağıtımında Türkiye'nin de bulunması, beklemenin uzun sürmeyebileceğine işaret ediyor. Samsung tarih vermediği sürece A57'deki emsali A serisinin tamamı için kural saymamak gerek.