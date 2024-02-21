Honor'un Yeni Teknolojisi Sayesinde Göz ile Otomobil Hareket Ettirildi (Video)

Çin merkezli Honor, heyecan verici bir teknoloji geliştirdi. Şirketin ynei teknolojisi sayesinde göz ile otomobil hareket ettirmek mümkün hâle geldi. Bu özelliğin tanıtıldığı bir video da yayımlandı.

Göz ile Otomobil Nasıl Hareket Ettiriliyor?

11 Ocak 2024 tarihinde Çin'de tanıtılan Honor Magic 6 Pro'nun global lansmanı MWC 2024'te yapılacak. Yeni telefon merakla beklenirken Honor ilginç bir teknolojisini göstermeye karar verdi.

Autocar tarafından yayımlanan bir videoda Honor'un göz izleme teknolojisi, bir otomobil hareket etmesini sağladı. Videodaki kişi, Magic 6 Pro'daki uygulama üzerinden gözüyle arabayı ileri ve geri hareket ettirdi.

İleri ve geri hareket ettirmenin yanı sıra otomobilin motorunu çalıştırma ve durdurma işlemleri de göz ile yapılabiliyor. Bu kontrol için telefon, Bluetooth ile otomobile bağlanıyor. Eşleşme sağlandıktan sonra göz ile kontrol süreci başlıyor.

Uygulama sayfasında dört farklı işlem için ayrı ayrı simgeler konumlandırılmış. Yeni teknoloji, kullanıcının hangi simgeye baktığını algılayarak o işlemin yapılmasını sağlıyor. Bu test halka açık olmayan bir tesiste gerçekleştirildi.

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