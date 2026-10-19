HUAWEI Pura 90s Serisi Kampanyası: 19.900 TL'ye Varan İndirim ve Hediye Fırsatı

Huawei, Pura 90s Serisi için Türkiye'de yeni bir kampanya başlattı. 19 Ekim - 2 Kasım 2026 tarihleri arasında HUAWEI Online Mağaza'dan alışveriş yapanlar, 99 TL ön ödemeyle modele göre 10.900 TL ile 19.900 TL arasında indirim alabiliyor. Bunun yanında şarj cihazı ve Care+ güvencesi hediye ediliyor, seçili saat ve kulaklıklar da telefonla birlikte daha düşük fiyata sunuluyor. Kampanya 19 Ekim saat 12.00'de başlayacak ve 2 Kasım saat 12.00'de sona erecek.

Pura 90s Modellerinde İndirimler Ne Kadar?

Model RAM / Depolama Fiyat İndirim İndirimli Fiyat HUAWEI Pura 90s Pro 12 GB / 256 GB 79.999 TL 10.900 TL 69.099 TL HUAWEI Pura 90s Pro 12 GB / 512 GB 89.999 TL 13.900 TL 76.099 TL HUAWEI Pura 90s Pro Max 12 GB / 512 GB 119.999 TL 19.900 TL 100.099 TL

Üç seçeneğin hepsinde ön ödeme tutarı 99 TL. İndirim miktarı ise modele ve depolama kapasitesine göre değişiyor. İki Pro sürümü arasındaki 10.000 TL'lik fark, kampanyayla birlikte 7.000 TL'ye iniyor. Bunun sebebi 512 GB modeldeki indirimin 3.000 TL daha yüksek olması.

Kampanyada Hangi Hediyeler Var?

Kampanya süresince Huawei Pura 90s Serisi'nden telefon alanlara 3.299 TL değerinde HUAWEI 100W Şarj Cihazı ve 30.000 TL değerinde HUAWEI Care+ güvencesi veriliyor. Huawei, hediyelerin toplam değerini 33.299 TL olarak açıklıyor. Bu tutarın büyük bölümü Care+ güvencesine ait. Güvencenin kapsamı ve süresiyle ilgili ayrıntılar kampanya sayfasında yer alıyor.

Saat ve Kulaklıklar Telefonla Birlikte Kaça Satılıyor?

Ürün Telefonla Birlikte Ödenen Fark HUAWEI Watch GT 7 46 mm 14.999 TL HUAWEI Watch GT 7 41 mm 13.999 TL HUAWEI FreeClip 2s 9.999 TL HUAWEI FreeBuds Neo 4.999 TL

Pura 90s Pro Max'in Kamera Özellikleri Neler?

5G destekli Pura 90s Serisi'nin öne çıkan yanı kamera. Pro Max modelde 1/1,28 inç boyutunda, 200 MP çözünürlüklü RYYB periskop sensör kullanılıyor. Huawei, CIPA 7.0 seviyesindeki optik sabitleme ve yonga üzerinde RAW işleme sayesinde 20x yakınlaştırmada da net görüntü alınabildiğini söylüyor.

Ana kamerada 16EV Ultra Lighting HDR ve LOFIC teknolojileri bulunuyor. Bu özellikler, gün batımı ya da ters ışık gibi kontrastın yüksek olduğu sahnelerde aydınlık ve karanlık alanları dengelemek için kullanılıyor.

Doğal Renk Teknolojisine Sahip Kamera 2.0, ortam ışığını analiz ederek renkleri ve cilt tonlarını gerçeğe yakın yansıtmayı hedefliyor. AI Composition 3.0 ise çekim sırasında kadraj ve açı önerileri sunuyor.

Pura 90s Pro'da Neler Farklı?

Pura 90s Pro'da 50 MP Ultra Lighting Makro Telefoto kamera yer alıyor. Kamera 5 cm'ye kadar yakından odaklanabiliyor, bu da yakın plan çekimlerde avantaj sağlıyor. Ekranı 2. Nesil Kunlun Cam koruyor. Huawei'nin verilerine göre bu cam, güneş altında yansımaları yüzde 70'e kadar azaltıyor. Tasarım tarafında ise Çift Tonlu Gradyan Orta Çerçeve kullanılmış.

Uygulama Desteği Nasıl?

Pura 90s Serisi, uygulama mağazası olarak Google Play yerine Huawei'nin AppGallery'sini kullanıyor. Son birkaç yılda oldukça gelişen AppGallery, bankacılık gibi ihityacınız olan her uygulamayı bünyesinde barındırıyor. Söz konusu platformda doğrudan yer almayan uygulamalar da yine kolaylıkla indirilebiliyor. Üstelik bunun için der herhangi bir teknik bilgiye ihtiyacınız yok.

DXOMARK Sıralamasında Durum Ne?

Huawei'nin açıklamasına göre bir önceki nesil Pura 80 Ultra, DXOMARK'ın kamera sıralamasında ilk sırada bulunuyor ve iPhone 18 Pro dahil yeni amiral gemisi modellerin önünde yer alıyor. Pura 90s Serisi de aynı kamera altyapısı üzerine geliştirildi.

Kampanyadan Kimler Yararlanmalı?

Zaten Pura 90s Serisi'nden bir model almayı planlayanlar için bu kampanya, fiyat farkını ciddi ölçüde düşürüyor. Yakınlaştırma performansı önemli olanlar Pro Max'e, makro çekime ilgi duyan ve daha düşük bütçe ayıranlar ise Pro modellere bakabilir. Uygulama tarafındaki AppGallery durumu ise karar verirken göz önünde bulundurulması gereken en önemli nokta. Kampanya koşullarının tamamına HUAWEI Online Mağaza üzerinden ulaşabilirsiniz.