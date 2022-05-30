Kamerası En İyi Telefonlar - 2022
Kamerası en iyi telefonlar neler sorusunu soran kişiler için en iyi kameralı telefonları sıraladık. İşte başarılı performans sergileyen cihazların listesi!
Kamerası en iyi telefonlar neler? Bu yazıda etkileyici kamera performansı ile ön plana çıkan akıllı telefon modellerini bir arada topladık. İşte DxOMark puanlarına göre kamera konusunda en başarılı telefonların listesi!
Günümüzde bazı akıllı telefon modelleri fotoğraf ve video kaydı konusunda oldukça etkileyici performans sergiliyor. Dolayısıyla çok sayıda kullanıcı, fotoğraf çekimi ve video kaydı işlemleri için fotoğraf makinesi yerine akıllı telefon tercih ediyor.
iPhone 13 Pro, Huawei P50 Pro ve Poco M4 Pro Kamera Karşılaştırması
iPhone 13 Pro, Huawei P50 Pro ve Poco M4 Pro kamera performansı konusunda neler sunuyor? Bu soru, yeni akıllı telefon satın alacak çoğu kişi tarafından en çok merak edilen soruların başında geliyor.
Eğer siz de mobil cihaz üzerinden etkileyici görüntüler elde etmek istiyorsanız, en iyi kameralı telefonlar listesini merak ediyor olabilirsiniz. Akıllı telefonları DxOMark puanlarına göre sıraladık. En iyi kameraya sahip telefonlar listesinde 10 adet model mevcut.
Kamerası En İyi Telefonlar Listesi
- Honor Magic4 Ultimate (146 puan)
- Huawei P50 Pro (144 puan)
- Xiaomi Mi 11 Ultra (143 puan)
- Huawei Mate 40 Pro+ (139 puan)
- iPhone 13 Pro Max (137 puan)
- Huawei Mate 40 Pro (136 puan)
- Google Pixel 6 Pro (135 puan)
- Vivo X70 Pro+ (135 puan)
- Asus Smartphone for Snapdragon Insiders (133 puan)
- Xiaomi Mi 10 Ultra (133 puan)
Yukarıda en iyi kameralı telefonlar yer alıyor. Kamerası en iyi telefonlar listesinde yer alan modellerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.
1. Honor Magic Ultimate Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,81 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1312 x 2848 piksel
- Ekran Paneli: LTPO OLED
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1
- RAM: 12 GB
- Depolama: 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 64 MP + 64 MP + 50 MP
- Ön Kamera: 12 MP
- Bluetooth: 5.2
- Yazılım: Android 12, Magic UI 6
- Ağırlık: 242 gram
- Kalınlık: 11,4 mm
Şık tasarıma sahip olan cihaz 146 DxOMark puanına sahip. Oldukça yüksek bir puan alarak büyük bir başarının altına imza atan telefonda 4 adet arka kamera ve bir adet ön kamera mevcut.
Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 64 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 64 MP çözünürlüğünde periskop telefoto ve 50 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut.
2. Huawei P50 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,6 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1228 x 2700 piksel
- Ekran Paneli: OLED
- İşlemci: Kirin 9000
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 64 MP + 13 MP + 40 MP
- Ön Kamera: 13 MP
- Bluetooth: 5.2
- Yazılım: EMUI 12
- Ağırlık: 195 gram
- Kalınlık: 8,5 mm
Huawei P50 Pro modelinin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 64 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto, 13 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 40 MP çözünürlüğünde gerçek kroma kamera yer alıyor. Cihazın ön kamerası ise 13 MP çözünürlüğünde.
3. Xiaomi Mi 11 Ultra Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,81 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel
- Ekran Paneli: AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 888 5G
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 48 MP + 48 MP
- Ön Kamera: 20 MP
- Bluetooth: 5.2
- Yazılım: Android 11, MIUI 12.5
- Ağırlık: 234 gram
- Kalınlık: 8,4 mm
143 puana sahip olan Xiaomi Mi 11 Ultra'nın arka tarafında 50 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 48 MP çözünürlüğünde periskop telefoto ve 48 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 20 MP çözünürlüğünde kamera yer alıyor.
4. Huawei Mate 40 Pro+ Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,76 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1344 x 2772 piksel
- Ekran Paneli: OLED
- İşlemci: Kirin 9000
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 12 MP + 8 MP + 20 MP
- Ön Kamera: 13 MP
- Bluetooth: 5.2
- Yazılım: Android 10, EMUI 11
- Ağırlık: 230 gram
- Kalınlık: 8,8 mm
Huawei Mate 40 Pro+ modelinin arka tarafında 50 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 12 MP çözünürlüğünde telefoto, 8 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto ve 20 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 13 MP ultra geniş açılı kamera yer alıyor.
5. iPhone 13 Pro Max Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,7
- Ekran Çözünürlüğü: 1284 x 2778 piksel
- Ekran Paneli: Super Retina XDR OLED
- İşlemci: Apple A15 Bionic
- RAM: 6 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 12 MP
- Ön Kamera: 12 MP
- Bluetooth: 5.0
- Yazılım: iOS 15 (iOS 15.5’e yükseltilebilir.)
- Ağırlık: 240 gram
- Kalınlık: 7,7 mm
iPhone 13 Pro Max ve iPhone 13 Pro modelleri 137 puana sahip. Aynı seriden iki telefon aynı puana sahip olduğundan ötürü yalnızca iPhone 13 Pro Max’e yer verdik. Cihazın arka yüzeyinde 12 megapiksel geniş açılı kamera, 12 megapiksel telefoto kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor.
6. Huawei Mate 40 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,76 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1344 x 2772 piksel
- Ekran Paneli: OLED
- İşlemci: Kirin 9000
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 12 MP + 20 MP
- Ön Kamera: 13 MP
- Bluetooth: 5.2
- Yazılım: Android 10, EMUI 11
- Ağırlık: 212 gram
- Kalınlık: 9,1 mm
136 puana sahip olan cihazın arka yüzeyinde 50 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto ve 20 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 13 MP geniş açılı kamera mevcut.
7. Google Pixel 6 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,71 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3120 piksel
- Ekran Paneli: LTPO AMOLED
- İşlemci: Google Tensor
- RAM: 12 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 48 MP + 12 MP
- Ön Kamera: 11.1 MP
- Bluetooth: 5.2
- Yazılım: Android 12
- Ağırlık: 210 gram
- Kalınlık: 8,9 mm
DxOMark’tan 135 puan alan Google Pixel 6 Pro’nun arka yüzeyinde 50 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 48 megapiksel çözünürlüğünde telefoto, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 11.1 MP ultra geniş açılı kamera yer alıyor.
8. Vivo X70 Pro+ Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,78 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel
- Ekran Paneli: LTPO AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 888+ 5G
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 12 MP + 48 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Bluetooth: 5.2
- Yazılım: Android 11, Funtouch OS 12
- Ağırlık: 209 gram
- Kalınlık: 8,9 mm
En iyi kameralı telefonlar listesinin sekizinci sırasında bulunan telefonun arka yüzeyinde 50 MP geniş açılı kamera, 8 MP periskop telefoto, 12 MP telefoto ve 48 MP ultra geniş açılı kamera mevcut.
Etkileyici kamera performansı sergilemeyi başaran cihazın arka kameraları 8K çözünürlükte 30 FPS, 4K çözünürlükte 30 / 60 FPS, 1080p çözünürlükte 30 / 60 FPS video kaydı yapabilme yeteneğine sahip.
9. Asus Smartphone for Snapdragon Insiders Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,78 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Ekran Paneli: Super AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 888 5G
- RAM: 16 GB
- Depolama: 512 GB
- Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 12 MP
- Ön Kamera: 24 MP
- Bluetooth: 5.2
- Yazılım: Android 11
- Ağırlık: 210 gram
- Kalınlık: 9,6 mm
133 puana sahip olan telefonun arka tarafında 64 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Cihazın ön yüzeyinde ise 24 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.
10. Xiaomi Mi 10 Ultra Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,67 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel
- Ekran Paneli: OLED
- İşlemci: Snapdragon 865 5G
- RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 48 MP+ 48 MP + 12 MP + 20 MP
- Ön Kamera: 20 MP
- Bluetooth: 5.1
- Yazılım: Android 10, MIUI 12.5
- Ağırlık: 221,8 gram
- Kalınlık: 9,5 mm
Xiaomi Mi 10 Ultra modeli tıpkı Asus Smartphone for Snapdragon Insiders gibi 133 puana sahip. Cihazın arka yüzeyinde 48 MP geniş açılı kamera, 48 MP periskop telefoto, 12 megapiksel telefoto ve 20 megapiksel ultra geniş açılı kamera mevcut. Ön tarafta ise 20 MP geniş açılı kamera yer alıyor.
Bu yazıda en iyi kameralı telefonlar listesi hazırladık. Listedeki en iyi kamera sahip telefonlar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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