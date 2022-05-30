Kamerası En İyi Telefonlar - 2022

Kamerası en iyi telefonlar neler? Bu yazıda etkileyici kamera performansı ile ön plana çıkan akıllı telefon modellerini bir arada topladık. İşte DxOMark puanlarına göre kamera konusunda en başarılı telefonların listesi!

Günümüzde bazı akıllı telefon modelleri fotoğraf ve video kaydı konusunda oldukça etkileyici performans sergiliyor. Dolayısıyla çok sayıda kullanıcı, fotoğraf çekimi ve video kaydı işlemleri için fotoğraf makinesi yerine akıllı telefon tercih ediyor.

Eğer siz de mobil cihaz üzerinden etkileyici görüntüler elde etmek istiyorsanız, en iyi kameralı telefonlar listesini merak ediyor olabilirsiniz. Akıllı telefonları DxOMark puanlarına göre sıraladık. En iyi kameraya sahip telefonlar listesinde 10 adet model mevcut.

Kamerası En İyi Telefonlar Listesi

Honor Magic4 Ultimate (146 puan) Huawei P50 Pro (144 puan) Xiaomi Mi 11 Ultra (143 puan) Huawei Mate 40 Pro+ (139 puan) iPhone 13 Pro Max (137 puan) Huawei Mate 40 Pro (136 puan) Google Pixel 6 Pro (135 puan) Vivo X70 Pro+ (135 puan) Asus Smartphone for Snapdragon Insiders (133 puan) Xiaomi Mi 10 Ultra (133 puan)

Yukarıda en iyi kameralı telefonlar yer alıyor. Kamerası en iyi telefonlar listesinde yer alan modellerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. Honor Magic Ultimate Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,81 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1312 x 2848 piksel

Ekran Paneli: LTPO OLED

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

RAM: 12 GB

Depolama: 512 GB

Arka Kamera: 50 MP + 64 MP + 64 MP + 50 MP

Ön Kamera: 12 MP

Bluetooth: 5.2

Yazılım: Android 12, Magic UI 6

Ağırlık: 242 gram

Kalınlık: 11,4 mm

Şık tasarıma sahip olan cihaz 146 DxOMark puanına sahip. Oldukça yüksek bir puan alarak büyük bir başarının altına imza atan telefonda 4 adet arka kamera ve bir adet ön kamera mevcut.

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 64 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 64 MP çözünürlüğünde periskop telefoto ve 50 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut.

2. Huawei P50 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,6 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1228 x 2700 piksel

Ekran Paneli: OLED

İşlemci: Kirin 9000

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 50 MP + 64 MP + 13 MP + 40 MP

Ön Kamera: 13 MP

Bluetooth: 5.2

Yazılım: EMUI 12

Ağırlık: 195 gram

Kalınlık: 8,5 mm

Huawei P50 Pro modelinin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 64 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto, 13 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 40 MP çözünürlüğünde gerçek kroma kamera yer alıyor. Cihazın ön kamerası ise 13 MP çözünürlüğünde.

3. Xiaomi Mi 11 Ultra Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,81 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

Ekran Paneli: AMOLED

İşlemci: Snapdragon 888 5G

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 50 MP + 48 MP + 48 MP

Ön Kamera: 20 MP

Bluetooth: 5.2

Yazılım: Android 11, MIUI 12.5

Ağırlık: 234 gram

Kalınlık: 8,4 mm

143 puana sahip olan Xiaomi Mi 11 Ultra'nın arka tarafında 50 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 48 MP çözünürlüğünde periskop telefoto ve 48 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 20 MP çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

4. Huawei Mate 40 Pro+ Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,76 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1344 x 2772 piksel

Ekran Paneli: OLED

İşlemci: Kirin 9000

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 50 MP + 12 MP + 8 MP + 20 MP

Ön Kamera: 13 MP

Bluetooth: 5.2

Yazılım: Android 10, EMUI 11

Ağırlık: 230 gram

Kalınlık: 8,8 mm

Huawei Mate 40 Pro+ modelinin arka tarafında 50 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 12 MP çözünürlüğünde telefoto, 8 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto ve 20 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 13 MP ultra geniş açılı kamera yer alıyor.

5. iPhone 13 Pro Max Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,7

Ekran Çözünürlüğü: 1284 x 2778 piksel

Ekran Paneli: Super Retina XDR OLED

İşlemci: Apple A15 Bionic

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 12 MP

Ön Kamera: 12 MP

Bluetooth: 5.0

Yazılım: iOS 15 (iOS 15.5’e yükseltilebilir.)

Ağırlık: 240 gram

Kalınlık: 7,7 mm

iPhone 13 Pro Max ve iPhone 13 Pro modelleri 137 puana sahip. Aynı seriden iki telefon aynı puana sahip olduğundan ötürü yalnızca iPhone 13 Pro Max’e yer verdik. Cihazın arka yüzeyinde 12 megapiksel geniş açılı kamera, 12 megapiksel telefoto kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

6. Huawei Mate 40 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,76 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1344 x 2772 piksel

Ekran Paneli: OLED

İşlemci: Kirin 9000

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 50 MP + 12 MP + 20 MP

Ön Kamera: 13 MP

Bluetooth: 5.2

Yazılım: Android 10, EMUI 11

Ağırlık: 212 gram

Kalınlık: 9,1 mm

136 puana sahip olan cihazın arka yüzeyinde 50 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto ve 20 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 13 MP geniş açılı kamera mevcut.

7. Google Pixel 6 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,71 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3120 piksel

Ekran Paneli: LTPO AMOLED

İşlemci: Google Tensor

RAM: 12 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 50 MP + 48 MP + 12 MP

Ön Kamera: 11.1 MP

Bluetooth: 5.2

Yazılım: Android 12

Ağırlık: 210 gram

Kalınlık: 8,9 mm

DxOMark’tan 135 puan alan Google Pixel 6 Pro’nun arka yüzeyinde 50 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 48 megapiksel çözünürlüğünde telefoto, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 11.1 MP ultra geniş açılı kamera yer alıyor.

8. Vivo X70 Pro+ Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

Ekran Paneli: LTPO AMOLED

İşlemci: Snapdragon 888+ 5G

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 12 MP + 48 MP

Ön Kamera: 32 MP

Bluetooth: 5.2

Yazılım: Android 11, Funtouch OS 12

Ağırlık: 209 gram

Kalınlık: 8,9 mm

En iyi kameralı telefonlar listesinin sekizinci sırasında bulunan telefonun arka yüzeyinde 50 MP geniş açılı kamera, 8 MP periskop telefoto, 12 MP telefoto ve 48 MP ultra geniş açılı kamera mevcut.

Etkileyici kamera performansı sergilemeyi başaran cihazın arka kameraları 8K çözünürlükte 30 FPS, 4K çözünürlükte 30 / 60 FPS, 1080p çözünürlükte 30 / 60 FPS video kaydı yapabilme yeteneğine sahip.

9. Asus Smartphone for Snapdragon Insiders Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

Ekran Paneli: Super AMOLED

İşlemci: Snapdragon 888 5G

RAM: 16 GB

Depolama: 512 GB

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 12 MP

Ön Kamera: 24 MP

Bluetooth: 5.2

Yazılım: Android 11

Ağırlık: 210 gram

Kalınlık: 9,6 mm

133 puana sahip olan telefonun arka tarafında 64 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Cihazın ön yüzeyinde ise 24 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

10. Xiaomi Mi 10 Ultra Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,67 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

Ekran Paneli: OLED

İşlemci: Snapdragon 865 5G

RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 48 MP+ 48 MP + 12 MP + 20 MP

Ön Kamera: 20 MP

Bluetooth: 5.1

Yazılım: Android 10, MIUI 12.5

Ağırlık: 221,8 gram

Kalınlık: 9,5 mm

Xiaomi Mi 10 Ultra modeli tıpkı Asus Smartphone for Snapdragon Insiders gibi 133 puana sahip. Cihazın arka yüzeyinde 48 MP geniş açılı kamera, 48 MP periskop telefoto, 12 megapiksel telefoto ve 20 megapiksel ultra geniş açılı kamera mevcut. Ön tarafta ise 20 MP geniş açılı kamera yer alıyor.

Bu yazıda en iyi kameralı telefonlar listesi hazırladık. Listedeki en iyi kamera sahip telefonlar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.