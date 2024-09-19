Huawei, Moda ve Teknolojiyi Birleştiren Yenilikçi Ürünler Tanıttı!

Huawei, 19 Eylül 2024 tarihinde Barselona'da "Huawei Yenilikçi Ürün Lansmanı" düzenledi. Etkinlikte Watch GT 5 serisi, Watch D2 ve Watch Ultimate Green gibi giyilebilir cihazlar tanıtıldı. Lansmanda ayrıca yeni nesil MatePad Pro 12.2 inç ve MatePad 12 X tabletleri de duyuruldu.

Huawei Etkinliğinde Hangi Ürünler Tanıtıldı?

İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen etkinlikte hem tasarım hem de özellik bakımından etkileyici ürünler yer aldı. İşte Watch GT 5 serisi, Watch D2, Watch Ultimate Green, yeni nesil MatePad Pro 12.2 inç ve MatePad 12 X modellerien dair merak edilen detaylar!

Modaya ve Teknolojiye Öncülük Eden Huawei Watch GT 5 Serisi

Watch GT 5 serisi, geliştirilmiş sensörler ve Huawei TruSense Sistemi sayesinde sağlık ve fitness takibini daha hızlı, daha doğru ve kapsamlı şekilde sunuyor. Akıllı saat serisi, havacılık sınıfı titanyum alaşımı ve nanokristal seramikten üretilen Pro modeliyle dayanıklılık ve şıklığı bir araya getiriyor.

Golfçüler ve dalgıçlar için özel olarak geliştirilen modlar sayesinde, 15.000'den fazla golf sahası haritası ve serbest dalış moduyla spor aktivitelerini daha kapsamlı bir şekilde takip edilebiliyor. 46mm, 42mm ve 41mm modelleriyle dikkat çeken bu seri, 14 güne kadar pil ömrü sunarak kullanıcıları yarı yolda bırakmıyor.

Medikal Sertifikalı İlk Akıllı Saat Modeli Huawei Watch D2

Dünyanın ilk medikal sertifikalı bilek tabanlı hareket halinde tansiyon ölçüm cihazı olan Huawei Watch D2, NMPA (National Medical Products Administration) ve MDR (European Union Medical Device Regulation) onayına sahip. 24 saat boyunca doğru kan basıncı ölçümü yapabilen akıllı saat, Huawei TruSense Sistemi sayesinde daha hızlı ve hassas sonuçlar sunuyor.

Huawei, kan basıncı teknolojisi alanında, Uluslararası Hipertansiyon Derneği Başkanı Profesör Gregory Stergiou ve Çin Hipertansiyon Ligi Başkanı Profesör Wang Jiguang gibi uzmanlarla iş birliği gerçekleştirerek, bu alanda dokuz yılı aşkın süredir inovasyon yapıyor.

Watch D2, ultra dar mekanik hava yastığı ve 1.82 inç geniş ekranıyla hem hafif hem de kompakt bir tasarım sunuyor. Böylelikle bir akıllı saat formunda medikal tansiyon ölçüm cihazını kullanıcılara sunarak bu alanda devrimsel bir yeniliğe imza atıyor.

Maceraperest Ruh için Tasarlanan Huawei Watch Ultimate Green Edition

Huawei Watch Ultimate Green Edition, yeşil renk seçeneği ve gelişmiş özellikleri ile macera tutkunlarına hitap ediyor. Çift renkli nano-teknoloji seramik çerçevesi ve beyaz-yeşil renk kombinasyonu, estetik ve fonksiyonelliği bir araya getiriyor.

Gelişmiş Golf Sahası Modu, oyun mesafesi, atış analizi ve yapay zeka destekli caddie gibi özelliklerle golf tutkunları için detaylı analizler sunuyor. Ayrıca Expedition Route Import özelliği ile HUAWEI Health uygulaması üzerinden rotaların içe aktarılmasına olanak tanıyor.

Yaratıcılığı ve Üretkenliği Zirveye Taşıyan Huawei MatePad Pro 12.2 inç

En yeni amiral gemisi tablet Huawei MatePad Pro 12.2 inç modelinde 2000 nit maksimum parlaklığa sahip Tandem OLED PaperMatte ekranı mevcut. Bu ekran sayeisnde otantik bir görüntüleme deneyimi elde ediliyor.

Gelişmiş yansıma, ışıldama ve parlama önleyici ekran teknolojisine ek olarak, 2'si 1 arada gizli kalem bölmesine sahip klavye tasarımına sahip HUAWEI Glide Klavye ile birlikte geliyor. FangTian Painting Engine 2.0 desteği ile 8K ultra büyük tuval sunarak sanatçılara profesyonel araçlar sağlıyor.

Stil, Yaratıcılık ve Üretkenliği Bir Arada Sunan Huawei MatePad 12 X

HUAWEI MatePad 12 X, genç nesil için tasarlanmış hafif bir amiral gemisi modelidir. PaperMatte Edition ile üstün görüntüleme, yazma ve dokunma deneyimi sunuyor. Yenilikçi Shimmery Pearlescent Sheen özelliği sayesinde metalik beyaz yüzeyi, ışığa bağlı olarak renk değiştiren efektlerle şık bir görünüm kazandırıyor.