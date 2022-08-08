Rekabet Kurumundan İkinci El Araç Satışı Yapan Şirketlere Soruşturma!

Rekabet Kurumu, ikinci el araç satışı yapan bazı şirketlere soruşturma açıldığını duyurdu. Peki, hangi şirketlere neden soruşturma açıldı? Rekabet Kurumu tarafından resmî internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya dair merak edilen detaylar haberimizde.

İkinci El Araç Satışı Yapan Şirketlere Soruşturma Açıldı

Rekabet Kurumu, resmî web sitesi üzerinden bir duyuru yaptı. Yapılan duyuruda çevrim içi platformlar üzerinden ikinci el binek araç alım, satımında faaliyet gösteren bazı şirketlere soruşturma açıldığı belirtildi.

Aktarılan bilgilere göre soruşturma açılan şirketler arasında Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş. yer alıyor.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada söz konusu şirketlerin çeşitli uygulamalar ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandığı duyuruldu.

Rekabet Kurumu tarafından resmî internet sitesi üzerinden yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açıldı. Çevrim içi platformlar üzerinden ikinci el binek araç alım, satımında faaliyet gösteren Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş.’nin çeşitli uygulamalar ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 21.07.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 22-33/528-M sayı ile karar verdi."

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