Spotify'a Din ve Devlet Büyüklerine Hakaret Suçundan Dava Açıldı

Ülkemizde ve Dünya'da en popüler müzik platformlarından biri olan Spotify'a akılalmaz bir soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu bu soruşturma, uygulamada bulunan çalma listelerinin isimlerinden kaynaklanıyor.

En basit anlatımla dini değerleri aşağılama ve devlet büyüklerine hakaret suçundan dava açılan Spotify'ın yaşadığı sorun kullanıcıların açmış olduğu çalma listeleriyle alakalı.

CİMER üzerinden yapılan şikayetlerle öğrenilen bu çalma listelerinin isimleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili soruşturma başlatmasına neden oldu.

Açılan Çalma Listelerinin İsimleri Neler?

Sorun kullanıcıların açmış olduğu çalma listelerinin isimleri olsa da Spotify'ın bu isimleri onaylaması soruşturmanın asıl önemli noktası. Pek çok din ve devlet büyüğünün isminin yer aldığı ve çoğunlukla hakaret içeren bu çalma listeleri hakkında Spotify'ın ne gibi bir işlem yapacağı ve ne tür bir cezaya çarptırılacağı şimdilik belli değil.

Soruşturmada suç teşkil ettiği belirtilen çalma listeleri arasında; ‘Allah’ın rakı içerken dinledikleri’, ‘Hz. Muhammed’in devesiyle yanlarken dinledikleri’, ‘Allah’ın Hz. Adem’i cennetten kovarken dinlediği şarkılar’, ‘Allah’ın telefon zil sesi’, ‘Recep Tayyip Erdoğan’ın rakı içerken dinlediği şarkılar’, ‘Hz. Muhammed ve Allah’ın rakı içerken dinlediği şarkılar’ ve ‘Hz Ali’nin makas atarken dinlediği şarkılar’ gibi isimler yer alıyor.

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