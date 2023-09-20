Elon Musk Emri Verdi: İnsan Beyninde Çip Testleri Başlıyor!

Elon Musk tarafından yönetilen Neuralink şirketi, beyne yerleştirilen N1 bilgisayar arayüzü implantını içeren ilk insan denemeleri için gönüllüler arıyor.

PRIME (Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface) adı verilen bu deneme, öncelikle omurilik yaralanmaları veya ALS nedeniyle kuadriplejisi olan, en az 22 yaşında olan bireyleri hedefliyor. Elon Musk daha önce cihazı kendi beynine yerleştirme niyetini dile getirmişti ancak ilk katılımcılar arasında yer alması elbette olası görünmüyor.

2016 yılında kurulan Neuralink, insan beynini bir bilgisayar arayüzüne bağlayarak nörolojik rahatsızlıkları olan kişilerin cihazları yalnızca düşünce yoluyla kontrol etmelerini sağlayan bir teknoloji geliştiriyor. Nihai hedef, insan bilişini önemli ölçüde geliştirmek.

Neuralink Neden İnsan Beyninde Çip Testleri Gerçekleştiriyor?

Bu iddialı hedeflere ulaşmadan önce Neuralink, PRIME çalışmasıyla N1 implantının ve R1 cerrahi robotunun güvenliğini değerlendirmeyi amaçlıyor. Ayrıca felçli kişilerin düşüncelerini kullanarak cihazları kontrol etmelerini sağlamak için beyin-bilgisayar arayüzünün (BCI) ilk işlevselliğini de değerlendirecek.

Şimdilik İlk hedef, insanlara düşünceleriyle bir bilgisayar imlecini veya klavyeyi kontrol etme becerisi kazandırmak olacak.

Neuralink daha önce Pong oynayan ve düşünce yoluyla bir fare imlecini kontrol eden bir maymunu göstererek teknolojisini sergilemişti ancak şirket, araştırmalarında hayvanları kullandığı için de eleştirilere maruz kalmıştı.

Neuralink henüz gelişimin ilk aşamalarında olsa da felçli insanlara pratik faydalar sağlama ve vizyonunu gerçekleştirme konusunda umut vaat ediyor.