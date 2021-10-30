Her Kullanıcının Yapması Gereken Instagram Güvenlik Ayarları Neler?

Kullanıcıların uygulaması gereken bazı Instagram güvenlik ayarları bulunuyor. ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban, görüntü tabanlı sosyal medya uygulamasında yapılması gereken bazı önemli ayarları sıraladı.

ESET'e Göre En Önemli Instagram Güvenlik Ayarları

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Instagram uygulaması üzerinden bazı ayarlar yapmanız gerekiyor. İşte yapmanız gereken Instagram güvenlik ayarları!

Şifre Güvenliği

Her çevrim içi hesapta olduğu gibi Instagram'da da şifre güvenliği çok büyük bir öneme sahip. Dolayısıyla benzersiz ve zor tahmin edebilecek bir şifre belirlemeniz gerekiyor. Belirlediğiniz şifrenin diğer hesaplarınızda kullandığınız bir şifre ile aynı olmamasına dikkat edin.

Yapmanız gereken Instagram güvenlik ayarları arasında iki faktörlü kimlik doğrulama da yer alıyor. Bu özelliği etkinleştirerek hesabınızın güvenliğini arttırabilirsiniz. Bu işlemi ayarlar sayfası üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Phishing (Oltalama) E-Postaları

Bilgisayar korsanları, gerçekmiş gibi görünen ancak kullanıcıyı aldatmayı ve verilerini çalmayı amaçlamış e-postalar gönderebiliyor. Instagram geliştiricileri, bu gibi dolandırıcılıkların önüne geçebilmek için bir çeşit önlem geliştirdi.

Uygulamanın güvenlik bölümünden gerçekten Instagram tarafından göndertilen e-postaları görüntüleyebilirsiniz. Böylelikle posta kutunuza Instagram'dan gelen ve bilgilerinizi vermenizi isteyen bir e-posta düştüğü zaman telefonunuzdaki görüntü tabanlı sosyal medya uygulamasını açarak gerçekten Instagram tarafından gönderilip gönderilmediğini doğrulayabilirsiniz.

DM ile Gelen Talepler

Instagram’ın DM (Direkt Mesaj) özelliği ile Instagram tarafından gönderilmiş gibi görünen bazı mesajlar alabilirsiniz. Mesajda bir form doldurmanız, telefon numaranızı girmeniz veya parolanızı değiştirmeniz istenebilir. Unutmayın ki Instagram hiçbir zaman sizden DM aracılığıyla talepte bulunmaz. Hesabınız ile ilgili talepler ve uyarılar e-posta yolu ile size gönderilir. Bu e-postaların gerçek olup olmadığını uygulamanın güvenlik bölümünden doğrulayabilirsiniz.

Instagram Hesabınıza Bağlı Diğer Uygulamalar ve Web Siteleri

Üçüncü taraf yani Instagram’ın kendisine ait olmayan uygulamalar oldukça tehlikeli olabilir. Bu tarz uygulamalar Instagram için çeşitli araçlar (filtreler, pazarlama araçları vs.) sunarak kendi ağlarını genişletmeye çalışır fakat bu uygulamalara gözleriniz kapalı güvenmemelisiniz.

Hesabınıza erişimi olan bazı üçüncü taraf uygulamaları hesabınızı ele geçirmeye çalışabilir ve sizin adınıza gönderi paylaşabilir. Bu tarz uygulamaları "Veriler ve Geçmiş" bölümünden takip edebilirsiniz. İzinsiz ya da gereksiz olanları kaldırın. Geçmişte kullanmış olduğunuz bir uygulamanın, siber saldırıya uğramış veya farklı bir şirkete satılmış olma ihtimalinin olduğunu unutmayın.

Instagram Gizlilik Ayarları

Birçok kullanıcı bilerek veya bilmeyerek paylaşımlarını herkese açık olarak yapıyor. Bu, fotoğrafların, videoların ve profil bilgilerinin herkes tarafından görülebilir olmasına neden oluyor. Bu sebepten ötürü paylaşımlarınızı ve profil bilgilerinizi yalnızca yakın arkadaşlarınızın görebileceği şekilde sınırlandırmayı tercih edebilirsiniz.

Instagram hesabınızı gizli olarak ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde profilinizi ve gönderilerinizi yalnızca onayladığınız kullanıcılar görebilecektir. Gizlilik bölümünün en altında yer alan "Takip Ettiğin Hesaplar" kategorisini açın ve ardından "Takipçi" kısmından istemediklerinizi kaldırın.

Hikayelerinizi Kimlerin Görebileceğini Belirleyin

Profiliniz herkese açık olsa da olmasa da hikayelerinizin kimler tarafından görülebileceğini, paylaşılabileceğini veya yanıt verilebileceğini farklı gruplar ve takipçiler için ayarlayabilirsiniz.

İstenmeyen (Spam) Mesajları Engelleyin

Spam gönderilerden, takipçilerinizden gelen doğrudan mesajlardan veya sizi tuhaf gruplara ekleyen kişilerden rahatsızsanız hepsini durdurabilirsiniz. Bunun için ilk olarak gizlilik ayarlarını açın. Daha sonra "Mesajlar"ı seçin ve istek alma seçeneklerinizi belirleyin.

Hareket Durumunuzu Gizleyin

Takipçilerinizin çevrim içi olduğunuzu bilmesini istemiyorsanız hareket durumunuzu gizleyebilirsiniz. Gizlilik sayfasını açın. Bu işlemin ardından "Hareket Durumu"nu seçin ve özelliği devre dışı bırakın. Bu durumda sizin de diğer kullanıcıların durumunu göremeyeceğinizi unutmayın.

Bazı Kullanıcılardan Gizlenin

Bazı kullanıcıların hesabınıza erişmesini engelleyebilir ya da kısıtlayabilirsiniz. Bu işlem için ilk olarak kullanıcının profilini açın. Sağ üst köşede yer alan üç nokta simgesine dokunun. Daha sonra "Engelle veya Kısıtla" seçeneğini seçin. Kısıtlı listenizde bulunan takipçiler fotoğraflarınızı ve videolarınızı görmeye ve hatta yorum yapmaya devam edebilir ancak bu yorumlar yalnızca siz ve yorumcu tarafından görülebilir.