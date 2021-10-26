Bilime Göre Sosyal Medyayı Daha Mutlu Kullanmanın Yolları

Bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma, sosyal medyayı daha mutlu kullanmanın yollarını gözler önüne serdi. Peki, sosyal medyayı keyifli hale getirmek için neler yapılmalıdır? Araştırmaya ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Birleşik Krallık'ta yer alan Essex Üniversitesinde görevli bilim insanları, sosyal medya platformlarındaki olumsuz gönderilerin insanlar üzerindeki etkisini gözlemlemek için bir araştırma gerçekleştirdi. Bilim insanları, gerçekleştirdiği araştırma ile elde ettikleri bulguları hakemli dergi Plos One üzerinden makale olarak yayımladı.

IndyTurk'teki habere göre araştırma kapsamında katılımcılar, iki ile dört dakika boyunca gerçek dünyayı konu alan çeşitli Twitter ve YouTube gönderilerine maruz bırakıldı. Gönderiler arasında koronavirüs ile ilgili haberler ya da salgın sürecinde insanların davranışına ilişkin olumlu içerikler yer aldı.

Sosyal medya kullanımından sonra katılımcıların ruh halleri bir anket ile ölçüldü. Elde edilen sonuçlar, hiçbir sosyal medya gönderisine maruz kalmayan grup ile karşılaştırıldı. COVID-19 ile ilgili haberlere maruz kalan katılımcıların ruh hallerinin hiçbir paylaşımı görmeyen katılımcılara kıyasla daha düşük olduğu gözlemlendi.

Salgın sürecinde insanların davranışına ilişkin olumlu içeriklere maruz kalan katılımcıların ruh hallerinde bir düşüşün gerçekleşmediği tespit edildi. Bu kişilerin ruh hallerinde bir artış da meydana gelmedi. Araştırmacılar, bunun sebebinin içeriklerin konusunun pandemi olmasından kaynakladığını düşünüyor.

Araştırmadan elde edilen sonuçlar, koronavirüs hakkında olumsuz haberlere yalnızca iki ile dört dakika bile maruz kalmanın olumsuz etkileri olabileceğini gözler önüne serdi fakat araştırmacılar, bu sonuçların sosyal medya kullanımının tamamı ile ilişkili olmadığının altını çizdi.

Sosyal Medyayı Daha Mutlu Kullanmanın Yolları Neler?

Araştırmacılar tarafından yapılan açıklamaya göre sosyal medya platformlarını daha mutlu bir şekilde kullanmanın üç yolu mevcut. Sosyal medyayı daha keyifli kullanmanın yolları şu şekilde sıralandı: