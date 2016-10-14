- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 840,008
- Üretici Instagram
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Instagram Windows 10 PC: Instagram'ı bilgisayarda kullanmak isteyenler için masaüstü uygulamasıdır.
Popüler dünyanın en çok kullanılan sosyal medya araçlarından bir tanesi olan Instagram milyonlara hizmet vermeye devam ediyor. Her güncelleme ile birbirinden farklı güncellemeler alan ve bu güncellemeler ile kullanıcılarına sürekli yeni özellikleri deneyimleme fırsatı veren Instagram başarılı gidişatına kaldığı yerden devam ediyor. Ülkemizde ve dünya da milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan Instagram, hemen hemen her dili destekliyor. Bünyesinde Türkçe dil desteğine de yer veren uygulama, ünlülerden tutunda siyaset adamlarına kadar pek çok ünlü isim tarafından kullanılıyor. Bİlgisayar ve mobil platformda kullanılmaya devam edilen uygulama ücretsiz olarak indirilip ücretsiz olarak kullanılıyor.
Instagram İndir
Windows 10 bilgisayarınızda Instagram masaüstü uygulamasını indirerek, doğrudan masaüstünden Instagram'a giriş yapabilirsiniz. Instagram'ı bilgisayardan kullanmak isteyenler için özel olarak hazırlanmış Windows için Instagram uygulamasıdır.
Instagram Windows 10 uygulaması üzerinden popüler fotoğraf paylaşma uygulamasında paylaşılanları bilgisayardan takip edebilirsiniz. Telefondan giriş yapar gibi Instagram hesabınıza girdiğinizde takip ettiğiniz hesaplardan gelen fotoğraf ve videoları görebilir, yorum yapabilir, beğenebilirsiniz. Instagram'ı tarayıcı üzerinden kullanmak istemiyorsanız, resmi Instagram masaüstü uygulamasını Windows 10 bilgisayarınıza indirmelisiniz.
Windows 10 bilgisayara sahipseniz Instagram'ı tarayıcı üzerinden kullanmak yerine uygulamasını indirerek tarayıcıyı açmadan hızlıca Instagram hesabınızı görüntüleyebilirsiniz. Oldukça sade tasarımlı olan Instagram Windows 10 uygulaması ile keşfette yeni hesapların fotoğraf ve videolarından ilham alır, en sevdiğiniz içerik üreticilerden daha uzun videolar için IGTV'ye göz atabilir, marka ve işletmeleri keşfedebilir, ürünler satın alabilirsiniz. Instagram masaüstü uygulamasında ne yazık ki Instagram Direct Mesaj bulunmuyor, yani mesajlaşmak için Android telefon/iPhone'unuzu kullanmanız gerekiyor. Ayrıca takip ettiğiniz hesapların paylaştığı hikayeleri görebiliyorsunuz ancak kendiniz story atma, hikaye paylaşma şansına sahip değilsiniz. Uygulama ve webdeki gibi Keşfet sayfasından her gün paylaşılan milyonlarca kısa video ve fotoğrafa göz atabilir, yeni hesaplar keşfedebilirsiniz.
Instagram Bilgisayara (PC'ye) Nasıl İndirilir?
Instagram'ı bilgisayarda kullanmak için bir Android emülatörünü tercih edebileceğiniz gibi doğrudan masaüstü uygulamasını da yükleyebilirsiniz. Instagram masaüstü uygulaması Windows 10 PC'lerde kullanılabilmektedir.
Instagram'ı bilgisayara indirmek için, yukarıdaki linke tıklayarak Microsoft Uygulama Mağazası'na gidin. Instagram ücretsiz indir (al) butonuna tıklayarak Instagram yükleme işlemini başlatın. Yükleme tamamlandığında uygulamayı açın ve mobildeki gibi Facebook hesabınızla veya telefon numaranız/e-posta hesabınızla giriş yapın. Artık Windows 10 masaüstünüzde Instagram'ın keyfini sürebilirsiniz. Instagram Windows 10'da fotoğraf ve video yükleme, düzenleme ve paylaşma dokunmatik ekranlı PC'lerle sınırlı. Dokunmatik olmayan PC'ye sahipseniz Instagram tarayıcı uygulamasında olan özellikleri kullanabiliyorsunuz. Dokunmatik ekranlı bilgisayarda fotoğraf yükleme, paylaşma, düzenleme işlemi Instagram mobil uygulaması ile aynı. Menüden kamera simgesine dokunuyorsunuz, ardından galerinizden bir fotoğrafı almanız veya yeni çektiğiniz fotoğraf veya videoyu aktarmanız için bir seçenek çıkıyor. Son düzenlemeleri, değişiklikleri yapıp paylaşıyorsunuz.
Instagram APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,663,499
- DOSYA BOYUTU 40.30 MB
- Üretici Instagram
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Instagram APK, fotoğraf, video, hikaye paylaşımına odaklanan Android sosyal ağ uygulamasıdır. Instagram'a giriş ücretsizdir.
Instagram APK, fotoğraf ve hikaye paylaşımının yapıldığı en büyük sosyal ağ platformlarından biri. Facebook’un fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram’a giriş yapması ücretsiz.
Kısa eğlenceli, ilgi çekici videoların paylaşıldığı Reels ile kendisine çeken sosyal ağ Türkiye’de de oldukça popüler. Instagram APK indir seçeneğiyle Android telefonunuza kolayca yükleyebilirsiniz.
Instagram Giriş
Android işletim sistemi kullanan telefon ve tabletler üzerinde kullanılabilen, dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından bir tanesidir. Instagram üzerinde fotoğraf veya video paylaşabilir, hikaye özelliği ile bir süre sonra silinen içerikler oluşturabilir, mesajlaşabilir ya da görüntülü konuşma yapabilirsiniz.
Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bu resmi Instagram uygulaması size mobil cihazınızla çektiğiniz video veya fotoğrafları paylaşmanın yanı sıra Instagram Stories aracılığıyla kendi fotoğraflarınıza notlar ve çıkartmalar ekleyerek küçük hikayeler yaratmanıza da imkan tanıyor. Uygulamanın beğeni ve yorum özellikleri ise diğer kullanıcılarla etkileşime geçmenizi sağlıyor.
Instagram'da paylaştığınız fotoğrafların daha çok Instagram kullanıcısına ulaşabilmesi için hashtag özelliğini kullanabiliyorsunuz. Paylaştığınız fotoğraf veya videoyla ilgili konuyu temsil eden anahtar kelimelerin başına # işareti ekleyerek o hashtag ile paylaşılan fotoğrafların ve videoların arasına kendi fotoğrafınızı veya videonuzu da ekleyebiliyorsunuz. Örnek olarak kedinizin fotoğrafını paylaşırken açıklama bölümüne #cat hashtagını ekleyebilir, fotoğrafınızın daha çok beğeni kazanmasını sağlayabilirsiniz.
Instagram APK Son Sürüm Özellikleri
- Hikayenize 24 saat sonra kaybolacak fotoğraf ve videolar ekleyin ve yaratıcı araçlarla hikayenize hayat katın.
- Direct ile arkadaşlarınıza mesaj gönderin. Akışta ve Hikayelerde gördükleriniz hakkında eğlenceli konuşmalar başlatın.
- Profilinizde göstermek istediğiniz fotoğraf ve videoları akışınızda paylaşın.
- En sevdiğiniz içerik üreticilerden daha uzun videolar için IGTV'ye göz atın.
- Keşfet'teki yeni hesapların fotoğraf ve videolarından ilham alın.
- Markaları ve küçük işletmeleri keşfedin ve kişisel tarzınızla alakalı ürünler satın alın.
Instagram kullanıcıların kişisel bilgilerini korumalarına da imkan tanıyan güvenlik ayarlarıyla geliyor. Bu ayarları kullanarak profilinizi gizli profil yapabilir, sadece arkadaş listenizde ekli olan arkadaşların fotoğraflarınızı görmesini, tanımadığınız kişilerin bu fotoğraflara erişememesini sağlayabilirsiniz.
Instagram sahip olduğu fotoğraf filtreleri ve fotoğraf düzenleme seçenekleriyle çektiğiniz veya galerinizde sakladığınız fotoğrafları çok daha şık bir görünüme kavuşturabiliyor. Instagram'ın içinde yer alan bu filtrelerin kimi fotoğraflarınıza nostaljik, eski tatta bir görünüm kazandırırken kimileri de daha modern bir görünüm sunuyor. Ayrıca fotoğraflarınızda bir odak noktası belirleyerek bu noktayı keskinleştirebiliyor, geri kalan kısımları bulanıklaştırabiliyorsunuz. Bütün bu ayarların yanında parlaklık, karşıtlık ve renk sıcaklığı gibi ayarları da tercihlerinize göre yapılandırabiliyorsunuz.
Instagram içerisinde birçok ünlü kişi resmi Instagram hesaplarıyla yer alıyor. Bu kişileri Instagram içinden keşfederek takibe alabiliyor ve sevdiğiniz ünlülerin son paylaşımlarını anında görebiliyorsunuz.
Sizi Öne Çıkaracak Instagram Uygulamaları
Bazı Instagram uygulamaları sayesinde görüntü tabanlı sosyal medya platformunda yer alan profilinizi ön plana çıkarabilirsiniz.
Instagram APK İndir
Android için Instagram ve Instagram Beta, diğer sosyal ağ uygulamaları gibi Google Play'den ücretsiz olarak indirilebiliyor. Bu noktada Instagram APK indirme bağlantısına neden ihtiyaç duyacağınızı sorgulayabilirsiniz.
Instagram, Facebook gibi Android telefonlarda yüklü gelen bir uygulama değil, dolayısıyla Google Play Store'a gidip indirmeniz gerekiyor ancak Google Play üzerinden bazen uygulama indirmelerine ilişkin sorunlar olabiliyor. Veya Huawei gibi Google Play yüklü olmayan bir Android telefona sahip olabilirsiniz. Bu durumda Instagram APK dosyasına ihtiyacınız olacak.
Instagram APK son sürümü sitemiz üzerinden sorunsuzca indirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken alternatif Instagram indir butonuna tıklamak. APK yükleme, APK kurulumu hakkında bilginiz yoksa, APK nasıl indirilir ve kurulur? ve Android APK yükleme nasıl yapılır? makalelerine göz atabilirsiniz.
Instagram Video İndir
Instagram’da görüp beğendiğiniz videoları indirip başka platformlarda veya ailenizle, arkadaşlarınızla paylaşmak isteyebilirsiniz. Instagram uygulaması ne yazık ki video indirme özelliği sunmuyor. Instagram videoları indirmenizi sağlayan ücretsiz Android uygulamaları Google Play’de mevcut olsa da programsız Instagram video indirmenin de yolu var.
Instagram videoları mp4 olarak bilgisayara, cep telefonunuza, tabletinize indirmenize izin veren Instagram video download siteleri var. Bu siteler Instagram’da paylaşılan story (hikaye), reels, video, fotoğraf ve hatta profil fotoğrafını indirmenize yardımcı oluyor. Ücretsiz ve sınırsız indirebiliyorsunuz. Instagram video indirme adımları çok basit:
- Android telefonunuzda Instagram uygulamasını açıyorsunuz ve indireceğiniz videoyu seçip ardından sağ üstteki üç noktaya dokunuyorsunuz.
- Bağlantıyı kopyala seçeneğine dokunuyorsunuz.
- Instagram Video İndir sayfasına gidiyor ve az önce kopyaladığınız linki kutucuğa yapıştırıyorsunuz.
- View’a dokunuyorsunuz. Kaydetmek istediğiniz video çıkıyor. Download’a dokunarak Instagram video mp4 olarak indiriliyor.
- Video, galerinize kaydediliyor.
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 140,177
- DOSYA BOYUTU 164.40 MB
- Üretici Instagram
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Instagram, iPhone ve iPad'ler için geliştirilen ve oldukça popüler olan bir fotoğraf paylaşma uygulamasıdır.
Instagram ilk çıktığı günden bu yana hızla yayılan ve iOS için geliştirilmiş bir fotoğraf paylaşma uygulaması. Neredeyse 27 milyon civarında kullanıcı tarafından kullanılan Instrgram adlı uygulama ile hızlı ve eğlenceli bir şekilde fotoğraflarınız aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
Çektiğiniz fotoğrafları uygulama içerisindeki hazır filtreleme yöntemleriyle düzenledikten sonra istediğiniz bir sosyal ağ üzerinde kolayca paylaşabileceksiniz. Kullanmaya başladıktan sonra neden bu kadar popüler olduğunu anlayacağınıza eminiz.
3.5 güncellemesinin ardından Instagram'ın da sahibi olan Facebook ile tanıştığımız kişileri fotoğraflarda etiketleme özelliği bu ürüne de geldi. Böylece bir fotoğrafta yer alıyorsak ve bir Instagram hesabımız varsa arkadaşlarımız biri etiketleyebilecekler. Tabii ki bizler de onları etiketleyebileceğiniz. Üstelik bunu daha önce yüklediğimiz fotoğraflarda da gerçekleştirme şansına sahibiz.
4.0.0 güncellemesi ile birlikte Instagram'a 15 saniyeye kadar video çekme ve daha sonra bu videoları filtrelendirerek arkadaşlarınızla paylaşabilme seçeneği de gelmiştir.
Güncelleme:
- Profil sekmeleri yenilendi.
- Kullanıcı arama ve etiketleri keşfetme bölümü sekme altına alındı.
- Yorum yapma sistemi düzenlendi.
3.1.0 güncellemesi sonrasında:
- iOS 6 ve iPhone 5 uyumluluğu sağlandı.
- Şifre kurtarma özelliği eklendi.
- Kayıt alanı yeniden tasarlandı.
3.2.0 güncellemesi sonrasında:
- Willow adlı yeni filtre eklendi.
- Instagram'ın kendi kamerası eklenerek daha hızlı fotoğraf çekebilme özelliği kazandırıldı.
- Hareket algılayıcısı için kalite arttırıldı.
- Kullanıcı profilleri ve diğer kenar listeleri için bağımsız kaydırma özelliği getirildi.
- Mekan sayfalarına Foursquare uygulamasını çalıştıran Foursquare tuşu eklendi.
- Filtrelediğiniz fotoğraflar artık "Instagram" adlı ayrı bir klasörde saklanacak hale getirildi.
- Yeni karşılama ekranı tasarımı.
3.4.2 güncellemesi sonrasında:
- 25 ayrı dil seçeneği eklendi
- Mayfair adlı yeni filtre
- Dilediğiniz albümden fotoğraf paylaşabilme
- iOS 6 için Facebook entegrasyonu
- Çeşitli performans iyileştirmeleri ve hata yamaları
4.1 güncellemesi sonrasında:
- Kamera rulonuzdan videoları paylaşabilirsiniz.
- Fotoğraflarınızı Instagram kamerası ile çektiğinizde anlık olarak fotoğraflarınızı düzenleyebilirsiniz.
4.2 güncellemesi sonrasında:
- iOS 7 için yeni bir dizayn güncellemesi yapıldı
- iOS 7 için performans geliştirmeleri yapıldı
4.2.1 güncellemesi sonrasında:
- Performans güncellemeleri ve diğer iyileştirmeler
4.2.5 güncellemesi sonrasında:
- Bug düzeltmeleri ve diğer iyileştirmeler
5.0.0 güncellemesi sonrasında:
- Instagram Direct: Fotoğraf ve videoları artık dilediğiniz kişiyle özel olarak paylaşabilirsiniz.
- Bu sürüm ayrıca bug düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri içermektedir.
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 20,994
- DOSYA BOYUTU 48.00 MB
- Üretici Instagram
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Instagram, Windows Phone platformunda da yer alan popüler fotoğraf paylaşma uygulaması.
Windows Phone için Instagram uygulaması uzun bi süredir platformda ancak hem beta sürüm hem de iOS ve Android sürümlerle karşılaştırdığımızda oldukça geride. Hala beta aşamasında olan uygulamanın Windows 10 Mobile kullanıcılarına özel hazırlanan sürümü de bulunuyor ki yeni nesil cihazlar için geliştirilen Instagram’ın arayüz olarak diğer sürümlerden hiçbir farkı yok.
Windows 10 Mobile’lı telefonunuza yükleyebileceğiniz yeni Instagram uygulaması arayüz olarak sizi fazlasıyla tatmin edecektir. Kişilerin paylaşımlarının geldiği başlangıç ekranı, fotoğraf paylaşma ve filtre ekleme menüsü, hareketler ve profil ekranı iOS sürümüyle birebir aynı. Şu anda geliştirilme sürecinde olduğundan genel olarak bir performans sorunu yaşansa da bir güncellemeyle düzeltilebileceğinden fazla eleştirmemek gerek diye düşünüyorum.
400 milyondan kullanıcısı bulunan fotoğraf paylaşma uygulamasının Windows Phone platformuna gelen yeni sürümünde Facebook ile giriş yapma, paylaşma gibi önemli fonksiyonların da dahil edildiğini görüyoruz. Eğer Wndows 10 telefonunuz varsa eski sürümü silip yenisini indirmeniz yerinde bir karar olacaktır.