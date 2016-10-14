Instagram Windows 10 PC: Instagram'ı bilgisayarda kullanmak isteyenler için masaüstü uygulamasıdır.

Erkan Calp - 4 AY ÖNCE GÜNCELLENDİ

Popüler dünyanın en çok kullanılan sosyal medya araçlarından bir tanesi olan Instagram milyonlara hizmet vermeye devam ediyor. Her güncelleme ile birbirinden farklı güncellemeler alan ve bu güncellemeler ile kullanıcılarına sürekli yeni özellikleri deneyimleme fırsatı veren Instagram başarılı gidişatına kaldığı yerden devam ediyor. Ülkemizde ve dünya da milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan Instagram, hemen hemen her dili destekliyor. Bünyesinde Türkçe dil desteğine de yer veren uygulama, ünlülerden tutunda siyaset adamlarına kadar pek çok ünlü isim tarafından kullanılıyor. Bİlgisayar ve mobil platformda kullanılmaya devam edilen uygulama ücretsiz olarak indirilip ücretsiz olarak kullanılıyor.

Instagram İndir

Windows 10 bilgisayarınızda Instagram masaüstü uygulamasını indirerek, doğrudan masaüstünden Instagram'a giriş yapabilirsiniz. Instagram'ı bilgisayardan kullanmak isteyenler için özel olarak hazırlanmış Windows için Instagram uygulamasıdır.

Instagram Windows 10 uygulaması üzerinden popüler fotoğraf paylaşma uygulamasında paylaşılanları bilgisayardan takip edebilirsiniz. Telefondan giriş yapar gibi Instagram hesabınıza girdiğinizde takip ettiğiniz hesaplardan gelen fotoğraf ve videoları görebilir, yorum yapabilir, beğenebilirsiniz. Instagram'ı tarayıcı üzerinden kullanmak istemiyorsanız, resmi Instagram masaüstü uygulamasını Windows 10 bilgisayarınıza indirmelisiniz.

Windows 10 bilgisayara sahipseniz Instagram'ı tarayıcı üzerinden kullanmak yerine uygulamasını indirerek tarayıcıyı açmadan hızlıca Instagram hesabınızı görüntüleyebilirsiniz. Oldukça sade tasarımlı olan Instagram Windows 10 uygulaması ile keşfette yeni hesapların fotoğraf ve videolarından ilham alır, en sevdiğiniz içerik üreticilerden daha uzun videolar için IGTV'ye göz atabilir, marka ve işletmeleri keşfedebilir, ürünler satın alabilirsiniz. Instagram masaüstü uygulamasında ne yazık ki Instagram Direct Mesaj bulunmuyor, yani mesajlaşmak için Android telefon/iPhone'unuzu kullanmanız gerekiyor. Ayrıca takip ettiğiniz hesapların paylaştığı hikayeleri görebiliyorsunuz ancak kendiniz story atma, hikaye paylaşma şansına sahip değilsiniz. Uygulama ve webdeki gibi Keşfet sayfasından her gün paylaşılan milyonlarca kısa video ve fotoğrafa göz atabilir, yeni hesaplar keşfedebilirsiniz.

Instagram Bilgisayara (PC'ye) Nasıl İndirilir?

Instagram'ı bilgisayarda kullanmak için bir Android emülatörünü tercih edebileceğiniz gibi doğrudan masaüstü uygulamasını da yükleyebilirsiniz. Instagram masaüstü uygulaması Windows 10 PC'lerde kullanılabilmektedir.

Instagram'ı bilgisayara indirmek için, yukarıdaki linke tıklayarak Microsoft Uygulama Mağazası'na gidin. Instagram ücretsiz indir (al) butonuna tıklayarak Instagram yükleme işlemini başlatın. Yükleme tamamlandığında uygulamayı açın ve mobildeki gibi Facebook hesabınızla veya telefon numaranız/e-posta hesabınızla giriş yapın. Artık Windows 10 masaüstünüzde Instagram'ın keyfini sürebilirsiniz. Instagram Windows 10'da fotoğraf ve video yükleme, düzenleme ve paylaşma dokunmatik ekranlı PC'lerle sınırlı. Dokunmatik olmayan PC'ye sahipseniz Instagram tarayıcı uygulamasında olan özellikleri kullanabiliyorsunuz. Dokunmatik ekranlı bilgisayarda fotoğraf yükleme, paylaşma, düzenleme işlemi Instagram mobil uygulaması ile aynı. Menüden kamera simgesine dokunuyorsunuz, ardından galerinizden bir fotoğrafı almanız veya yeni çektiğiniz fotoğraf veya videoyu aktarmanız için bir seçenek çıkıyor. Son düzenlemeleri, değişiklikleri yapıp paylaşıyorsunuz.

Instagram Hesap Silme Nasıl Yapılır?