Mark Zuckerberg Duyurdu: Instagram Yorumlara Anket Özelliği Geliyor!

Meta, geçtiğimiz saatlerde Instagram'ın popüler yayın kanalları özelliğini Faecbook ve Messenger için de aktif edeceğini duyurdu. Ayrıca kullanıcıların verileriyle ilgili de birçok değişiklik yapan şirket, şu anda başka bir özellik üstüne daha çalışıyor.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, yayın kanalı üzerinden henüz test aşamasında olan anket özelliğiyle ilgili bir paylaşım yaptı. İşte haberimizin devamı...

Etkileşim Seviyesi Artacak!

Zuckerberg, yayın kanalından yaptığı paylaşımla Instagram'ın yorumlar bölümüne anket özelliğinin geleceğini duyurdu. Sosyal medya platformunda etkileşimi büyük oranda artıracak bu özellik, yakında herkesin kullanımına açılacak.

“Instagram’daki yorumlar bölümü için anketleri test etmeye başladık. Bu özellik yakında herkese açılacak.” ifadelerini kullanan Zuckerberg, kullanıcıların yorumlarda ne kadar aktif olduğunu bildiği için böyle bir adım attı.

Geçtiğimiz aylarda X'tekine benzer anket özelliğinin Instagram'a da geleceğinin haberini almıştık. Aylar sonra Zuckerberg'ün böyle bir haberi kendisinin duyurması, anket özelliğinin testlerde sona yaklaştığını gösteriyor.

Kullanıcılar artık yorumların altında toplaşarak fikirlerini anketler yoluyla diğer kişilerle paylaşabilecek. Başka insanların ne düşündüklerini görebilecek ve platformdaki kitleyle daha çok etkileşime girecek.

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