Instagram'ın Popüler Özelliği "Yayın Kanalları" Facebook ve Messenger'a Geliyor!

Meta tarafından yayınlanan blog gönderisine Meta'nın daha önce Instagram ve WhatsApp için kullanıma sunduğu "yayın kanalları" özelliği önümüzdeki haftalarda Facebook ve Messenger'a da gelecek.

Yayın kanalları bir nevi grup sohbetleri gibi işliyor. Bir içerik oluşturucu takipçilerini davet edebiliyor ve ardından katılan herkese sesli notlar, anketler, metin gönderileri, videolar ve fotoğraflar gibi şeyler gönderebiliyor. Kanal üyeleri, içerik oluşturucu içerik yayınladığında bildirim alıyor.

Facebook ve Messenger "Yayın Kanalları" Özelliğine Kavuşuyor

Meta, bu yeni özelliği diğer sosyal medya platformlarına kıyasla Facebook'un sayfalarıyla entegre etmeyi planlıyor.

Örneğin bir ünlünün ya da şirketin resmî sayfasını yönetenler, doğrudan sayfadan bir kanal başlatabilecekler. Bir yayın kanalına katılmak isteyenler bunu doğrudan herhangi bir sayfadan yapabilecekler.

Yayın kanalları, bu yılın Şubat ayından beri Instagram'da mevcut ve çok geçmeden Instagram'ın en popüler özelliklerinden biri hâline geldi.

Peki siz yayın kanalları özelliğini seviyor musunuz? Özelliği Facebook'ta kullanmayı düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.