iOS 17.1 Sürümü, Üç Yıldır Süren Wi-Fi Güvenlik Açığını Giderdi!

Geçtiğimiz günlerde Apple, iOS 17.1 güncellemesini kullanıma sundu. Birçok yeniliği de beraberinde getiren sürümün şimdi de üç yıldır devam eden Wi-Fi güvenlik sorununu giderdiği fark edildi.

iOS 17.1 Sürümüne Kadar Çalışmamış!

"Özel Wi-Fi Adresi" olarak bilinen gizlilik özelliği, halka açık Wi-Fi adreslerine bağlanırken kötü niyetli kişilerin takibini önlemek için oluşturuldu. Ancak güvenlik araştırmacıları bu özelliğin iOS 17.1 sürümüne kadar yaklaşık üç senedir çalışmadığını fark etti.

Yanı aslında cihazların gerçek MAC adresini koruması gerekirken bir adres üzerinden veri göndermeye devam ettiği görüldü. Bu da verilerin gönderildiği gerçek adresin deşifre olabileceğini gösteriyor.

Apple, üç yıldır çalışmayan bu Wİ-Fi güvenlik açığını iOS 17.1 sürümü ile gidermiş oldu. Şu ana kadar ciddi bir gizlilik hatası yaşanmasa da siber güvenlik uzmanları bu konuda uyarıda bulundu.

Wİ-Fi güvenlik açığını gideren düzeltmeyi iPadOS 17.1 çalıştıran iPad modelleri de kullanabiliyor.

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