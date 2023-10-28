iOS 17.1 Sürümü, Üç Yıldır Süren Wi-Fi Güvenlik Açığını Giderdi!
iOs 17.1 sürümü, üç yıldır süren Wİ-Fi güvenlik açığını giderdi. Peki uzun zamandır devam eden güvenlik açığında ne vardı? İşte ayrıntılar!
Geçtiğimiz günlerde Apple, iOS 17.1 güncellemesini kullanıma sundu. Birçok yeniliği de beraberinde getiren sürümün şimdi de üç yıldır devam eden Wi-Fi güvenlik sorununu giderdiği fark edildi.
iOS 17.1 Sürümüne Kadar Çalışmamış!
"Özel Wi-Fi Adresi" olarak bilinen gizlilik özelliği, halka açık Wi-Fi adreslerine bağlanırken kötü niyetli kişilerin takibini önlemek için oluşturuldu. Ancak güvenlik araştırmacıları bu özelliğin iOS 17.1 sürümüne kadar yaklaşık üç senedir çalışmadığını fark etti.
Yanı aslında cihazların gerçek MAC adresini koruması gerekirken bir adres üzerinden veri göndermeye devam ettiği görüldü. Bu da verilerin gönderildiği gerçek adresin deşifre olabileceğini gösteriyor.
Apple, üç yıldır çalışmayan bu Wİ-Fi güvenlik açığını iOS 17.1 sürümü ile gidermiş oldu. Şu ana kadar ciddi bir gizlilik hatası yaşanmasa da siber güvenlik uzmanları bu konuda uyarıda bulundu.
Wİ-Fi güvenlik açığını gideren düzeltmeyi iPadOS 17.1 çalıştıran iPad modelleri de kullanabiliyor.
iOS 17 Özellikleri Neler? Hangi Telefonlarda Var?
WWDC 2023 etkinliğinde tanıtılan iOS 17 özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. iOS işletim sisteminin yeni sürümüyle beraber iPhone modelleri, kullanım deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek yeniliklere kavuştu.
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