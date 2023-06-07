iOS 17 Özellikleri Neler? Hangi Telefonlara Gelecek?

WWDC 2023 etkinliğinde tanıtılan iOS 17 özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. iOS işletim sisteminin yeni sürümüyle beraber iPhone modelleri, kullanım deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek yeniliklere kavuşacak.

Bu yenilikler sayesinde iPhone modelleri masa saati olarak kullanılabilecek, arama ekranı özelleştirilebilecek, Journal uygulamasına erişilebilecek, sesli mesaj yazıya dönüştürülebilecek ve dahası yapılabilecek. Peki, iOS 17 güncellemesi neler sunuyor?

iOS 17 Özellikleri Listesi

iPhone'u masa saati olarak kullanma

Arama ekranını özelleştirme

iPhone'lar arasında iletişim bilgilerini paylaşma

Sesli mesajı yazıya dönüştürme

Etkileşimli widget desteği

Gelişmiş otomatik tamamlama

Journal uygulaması

Apple Maps'e çevrim dışı desteği

"Hey Siri" komutunun "Siri" olarak kısaltılması

Tüm çıkartmalara tek yerden erişme

AirPlay ile otellerdeki TV'lere fotoğraf, video ve müzikleri yansıtma

Gelişmiş arama filtresi

FaceTime'da video ya da sesli mesaj kaydetme

Apple TV'de FaceTime'da iPhone'u kamera olarak kullanma

FaceTime'da 3D artırılmış gerçeklik efektleri

Check-In

Canlı Etkinlikler

iPhone'u Masa Saati Olarak Kullanma

StandBy olarak isimlendirilen yeni özellik sayesinde iPhone'lar masa saati olarak kullanılabilecek. Saatin yanı sıra cihazın ekranına takvim, favori fotoğraf, hava tahmini veya müzik çalma arayüzü eklenebilecek.

Arama Ekranını Özelleştirme

Yeni güncelleme, arama ekranı sayfasını özelleştirme imkânı sunacak. Örneğin kullanıcılar, kişilerin fotoğraflarını ya da Memoji'lerini ekleyebilecek. Bir kişi aradığında Memoji ya da fotoğraf görünecek. Arka plan rengi ve metin ekleme seçenekleri de sunulacak.

iPhone'lar Arasında İletişim Bilgilerini Paylaşma

NameDrop olarak adlandırılan özellik, kullanıcıların iPhone'larını birbirine yaklaştırarak iletişim bilgilerini kolayca paylaşabilmesine olanak tanıyacak. Örneğin telefon numaraları ve e-posta adresleri bu şekilde paylaşılabilecek.

Sesli Mesajı Yazıya Dönüştürme

iOS işletim sisteminin yeni sürümü ile beraber gelecek bir özellik sayesinde birisi sesli mesaj bırakırken ekranda gerçek zamanlı transkripsiyon görünecek.

Etkileşimli Widget Desteği

Etkileşimli widget desteği sayesinde bir hatırlatıcıyı tamamlandı olarak işaretleme, şarkıyı ya da podcast'i durdurma veya oynatma, Ev uygulamasında aksesuarları kontrol etme dahil olmak üzere pek çok işlem için doğrudan widget'lar kullanılabilecek.

Gelişmiş Otomatik Tamamlama

Apple, iOS 17 güncellemesi, iPhone'lardaki otomatik düzeltme özelliğini büyük ölçüde iyileştirmek için son teknoloji bir dil modeli içeriyor. Hatalar her zamankinden daha yüksek doğrulukla düzeltilecek. Otomatik düzeltilen kelimelerin altı geçici olarak çizilecek. Böylelikle nelerin değiştiği görülebilecek. Tek dokunuşla orijinal kelimeye geri dönülebilecek.

Journal Uygulaması

Yeni güncellemeyle beraber Journal isimli bir günlük tutma uygulaması da kullanıma sunulacak. Bu uygulama sayesinde gün içerisinde yaptığınız aktiviteleri düzenli olarak kaydedebileceksiniz. Hizmet, eklenen verilere göre kişiselleştirilmiş önerilerde bulunacak.

Apple Maps'e Çevrim Dışı Desteği

Apple Maps uygulaması çevrim dışı kullanım için haritaları indirme işlevine sahip olacak. Haritanın yalnızca bir alanı cihaza indirilebilecek ve internet bağlantısı yokken hem yol tarifi alınabilecek hem de tahmini varış süresi görülebilecek.

"Hey Siri" Komutunun "Siri" Olarak Kısaltılması

Apple tarafından sunulacak bir diğer yenilik ise Siri komutudur. iPhone, iPad, Mac, HomePod ve yeni kulaklık modeli AirPods Pro dahil olmak üzere Apple cihazlarında sesli komut değiştirildi. Kullanıcılar sesli asistanı etkinleştirmek için "Hey Siri" yerine "Siri" komutunu kullanması gerekecek.

Tüm Çıkartmalara Tek Yerden Erişme

Yeni bir özellik sayesinde emoji, Memoji ve iMessage çıkartma paketleri dahil tüm çıkartmalara tek yerden erişimi mümkün hâle getiriyor. Live Stickers isimli özellik ise bir fotoğraftaki nesneye basılı tutarak çıkartma oluşturulmasını sağlıyor.

Airplay ile Otellerdeki TV'lere Fotoğraf, Video ve Müzikleri Yansıtma

AirPlay, otel odalarında yer alan televizyonlarda da çalışacak. TV modellerinin söz konusu özelliği desteklemesi gerektiğini belirtelim. Kullanıcılar bir QR kodu aracılığıyla iPhone ile TV'nin ekranına video, fotoğraf ve müzikleri yansıtabilecek.

Gelişmiş Arama Filtresi

Gelişmiş arama filtreleri sayesinde mesajlar çok daha kolay bir şekilde bulunabilecek. Bu, kullanıcıların zamandan tasarruf etmesini sağlayacak.

FaceTime'da Video ya da Sesli Mesaj Kaydetme

Yaptığınız FaceTime araması cevapsız kaldığında video ya da sesli mesaj kaydedip gönderebileceksiniz. Böylelikle karşıdaki kişi müsait olduğu bir zamanda mesajınızı görebilecek.

Apple TV'de FaceTime'da iPhone'u Kamera Olarak Kullanma

Apple TV'de FaceTime görüşmesi yapmak için iPhone'u kamera olarak kullanabileceksiniz. Bu önemli ölçüde kullanım kolaylığı sağlayacak. Ayrıca iPhone'un arka kameralarını kullanacağınızdan dolayı çok kaliteli bir görüntü elde edilecek.

FaceTime'da 3D Artırılmış Gerçeklik Efektleri

Söz konusu güncellemeyle birlikte 3 boyutlu artırılmış gerçeklik efektleri de eklenecek. Bu özellik sayesinde kamera aktifken ekranda kalp, konfeti ve havai fişek gibi efektler görebileceksiniz.

Check-In

Check-In olarak adlandırılan özellik, evinize veya bir yere vardığınızda arkadaşlarınıza ya da ailenize otomatik olarak bildirim gönderilmesini sağlayacak. Herhangi bir olumsuz durumda iPhone'unuzun konumu ve pil düzeyi gibi bilgiler tanıdığınız kişilerle paylaşılacak. Paylaşılan tüm bilgilerin uçtan uca şifreli olacağı belirtildi.

Canlı Etkinlikler

iOS 17 özellikleri arasında Canlı Etkinlikler de yer alıyor. Bu özellik sayesinde bir maçın skoru ya da yemek teslimatının durumu ile ilgili gerçek zamanlı olarak bilgi sahibi olmanıza imkân tanıyacak. Peki, iOS 17 güncellemesi alacak iPhone modelleri hangileri?

iOS 17 Güncellemesi Alacak Telefonlar

Apple iPhone XS

Apple iPhone XS Max

Apple iPhone XR

Apple iPhone 11

Apple iPhone SE (2020)

Apple iPhone 12 mini

Apple iPhone 12

Apple iPhone 12 Pro

Apple iPhone 12 Pro Max

Apple iPhone 13 mini

Apple iPhone 13

Apple iPhone 13 Pro

Apple iPhone 13 Pro Max

Apple iPhone SE (2022)

Apple iPhone 14

Apple iPhone 14 Plus

Apple iPhone 14 Pro

Apple iPhone 14 Pro Max

iOS 17 Güncellemesi Alamayacak Telefonlar

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

Güncellense Bile Tüm iPhone'ların Erişemeyeceği Özellikler

Gelişmiş otomatik tamamlama (En az iPhone 12 gerekecek.)

Yazı yazarken çıkan tahminler (En az iPhone 12 gerekecek.)

StandBy (En az iPhone 14 Pro gerekecek.)

Canlı Etkinlikler (En az iPhone 14 Pro gerekecek.)

iPhone'u masa saati olarak kullanma (En az iPhone 14 Pro gerekecek.)

Facetime'da 3D artırılmış gerçeklik efektleri (En az iPhone 12 gerekecek.)

Point and Speak (En az iPhone 12 gerekecek.)

Gelişmiş otomatik tamamlama, yazı yazarken çıkan tahminler, Facetime'da 3D artırılmış gerçeklik efektleri ve Point and Speak özelliklerini kullanabilmek için en az iPhone 12; StandBy, Canlı Etkinlikler ve iPhone'u masa saati olarak kullanma özelliklerine erişebilmek için en az iPhone 14 Pro modeli gerekecek. Bunun sebebi ise donanımsal destek.

Bu yazıda iOS 17 özellikleri neler sorusunu yanıtladık. Ayrıca iOS 17 alacak ve almayacak telefonları sıraladık. Peki, yeni iOS güncellemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.